Fue verdugo de Boca, ganó 35 títulos y a los 41 años quiere volver a Europa para jugar el Mundial 2026 con Brasil

Uno de los mejores defensores que tuvo el fútbol en los últimos años, no caben dudas que es Thiago Silva. El experimentado que ganó múltiples trofeos en París Saint-Germain, conquistó la UEFA Champions League en Chelsea y regresó a Fluminense, está próximo a relanzar su carrera con 41 años con el objetivo de decir presente en la Copa del Mundo con la Selección de Brasil.

El zaguero central volvió al club que lo formó por segunda vez en su carrera, después de disputar 4 Mundiales y otras 4 Copas Américas con su país. En el medio, 17 temporadas en Europa transcurrió antes de retornar a Río de Janeiro para vestir la camiseta tricolor. Sin embargo, todo eso es parte de la historia para el futbolista carioca que se cambiará de aires en estos días.

Lo cierto es que Thiago Silva se va de Fluminense y volverá a Europa. Con 41 años de edad pero en plena vigencia, el brasileño queda en condición de libre y tomó la decisión de emigrar al Viejo Continente una vez más. ¿El objetivo? Disputar el Mundial 2026 con la Selección de Brasil. Pero claro, para eso debe demostrarle a Carlo Ancelotti que está en óptimas condiciones.

Thiago Silva, defensor brasileño, durante su estadía en París Saint-Germain. (Getty Images)

Un detalle importante a tener en cuenta es que su familia está radicada en Europa, por lo que sería otro motivo para viajar hacia dicho destino a continuar su carrera. De esta manera, quedan totalmente descartadas las opciones de emigrar hacia Estados Unidos o Arabia Saudita para jugar en la Major League Soccer o la Saudi Pro League, que tantas figuras se llevaron.

Además, cabe destacar que Silva no juega para Brasil desde la Copa del Mundo 2022. En aquel certamen disputó los dos primeros partidos de la fase de grupos, descansó en el tercero y volvió a ser titular en octavos y cuartos de final, donde quedó eliminado ante Croacia por penales. Estos últimos 3 años no fue parte del combinado y ahora busca convencer a Carletto para un Last Dance.

Durante sus estadías por Fluminense, Milan, París Saint-Germain, Chelsea y Brasil, Silva conquistó 35 títulos colectivos. Pero antes de brillar en Europa, le convirtió un gol a Boca en las semifinales de la Copa Libertadores 2008 que fue clave para avanzar a la final y eliminar al gigante de Argentina. El tanto lo anotó en La Bombonera en un empate 2-2, serie que se definió en Río de Janeiro.

Thiago Silva en Fluminense tras convertirle un gol a Boca por la Copa Libertadores 2008. (Photocamera)

