España eligió su base para el Mundial 2026 y le mandó un mensaje desafiante a la Selección Argentina

Restan 4 meses y medio para que los fanáticos del fútbol vibren con una nueva edición del Mundial. La Selección Argentina llega como la campeona defensora e intentará repetir en Estados Unidos, México y Canadá lo que consiguió en Qatar 2022 con Lionel Messi como bandera.

Pero la batalla no será nada fácil para los de Lionel Scaloni y la Selección de España es una de las máximas aspirantes a coronarse este año. El combinado europeo, que en marzo se medirá ante la Albiceleste por la Finalissima, fue campeón de la última Eurocopa y va por más.

Incluso, en el último video que publicó la RFEF dejaron en claro qué es lo que los conformará en el Mundial 2026. “El camino hacia la segunda estrella”, titularon en una clara advertencia a Argentina al informar sobre su sede que utilizarán en la fase de grupos.

La Roja integrará el Grupo H, cuyos clasificados chocarán ante el Grupo J, precisamente el de la Albiceleste, en 16avos de final. Junto a España estarán Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Chattanooga, la sede de España en el Mundial 2026

La Selección de España se entrenará y pasará sus días en la ciudad de Chattanooga, con alrededor de 190 mil habitantes y ubicada en el Estado de Tennessee. Con enormes vistas y posición estratégica, buscarán allí el pase a la fase de eliminación directa.

El plantel se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, un hotel con todas las comodidades para priorizar su descanso. Los entrenamientos, en cambio, se llevarán a cabo en las instalaciones de alto rendimiento deportivo de Baylor School.

El colegio en Chattanooga ya tiene experiencia en alojar equipos tras hacerlo en el último Mundial de Clubes. Fue precisamente Auckland City, el combinado neozelandés que hizo historia con su empate ante Boca Juniors.

Datos clave

La Selección de España buscará su segunda estrella en el Mundial 2026 .

buscará su segunda estrella en el . España enfrentará a Uruguay , Arabia Saudita y Cabo Verde en el Grupo H .

, y en el . El equipo español utilizará Chattanooga, Tennessee, como su sede oficial de entrenamiento.

