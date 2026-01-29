Es tendencia:
Lamine Yamal reveló la promesa que le hizo a Neymar si España y Brasil se enfrentan en la final de Mundial 2026

El delantero español se ilusionó con jugar la final del mundo y enfrentarse ante el brasileño.

Por Marco D'arcangelo

Falta menos de seis meses para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, y poco a poco los futbolistas de las 42 selecciones clasificadas comienzan a palpitar lo que será este certamen, en el que la Selección Argentina irá por el primer bicampeonato de su historia. 

Lamine Yamal, la figura de la Selección de España y que jugará la Copa del Mundo por primera vez en su carrera, palpitó esta edición en diálogo con la prensa. Además, allí reveló que le hizo una promesa a Neymar en caso de que su equipo y Brasil se enfrenten en la gran final. 

“Le dije a Neymar que si llegábamos los dos a la final del Mundial, nos íbamos juntos de vacaciones. Así que ojalá sea España contra Brasil”, fueron las palabras del futbolista del Barcelona, quien habló luego de la victoria de su equipo ante Copenhague por la Champions League. 

Cabe destacar que entre Lamine Yamal y Neymar hay una buena relación fuera del campo de juego. Tal es así que en sus últimas vacaciones, previas al inicio de la actual temporada, el futbolista español viajó a Brasil para encontrarse con el capitán de Santos y pasar unos días allí. 

Pensando en el camino de los dos equipos de cara a la final de la Copa del Mundo, España iniciará su recorrido en el Grupo H y en caso de tener un mal rendimiento podría enfrentarse a la Selección Argentina en los 16avos de final, mientras que si queda primero, lo evitaría en el cuadro. 

Por otro lado, la Selección de Brasil, formará parte del Grupo C. En caso de terminar primero y que la Selección Argentina también lo haga, podrían enfrentarse entre sí en una hipotética semifinal. Si no quedan punteros, no se encontrarán a lo largo de cuadro. 

Neymar de cara al Mundial 2026: "Todo saldrá bien y Brasil volverá a ser campeón"

En síntesis

  • Lamine Yamal prometió ir de vacaciones con Neymar si juegan la final del Mundial.
  • La Selección de España integrará el Grupo H en la próxima Copa del Mundo.
  • El seleccionado de Brasil formará parte del Grupo C durante el certamen internacional.
