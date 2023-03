Ricardo Caruso Lombardi, quien desde el año pasado es parte de de TN Deportivo como panelista, se reincorporó al equipo luego de algunas semanas de ausencia. Allí reveló un problema de salud que no había comentado hasta el momento.

“Todo empezó un día que salí a caminar al hipódromo y sentía ya algunas molestias. Fue el último día de la madre, un domingo antes de venir al canal. Terminé en una guardia porque quise hacerme una tomografía. Entré al hospital y le pedí a una doctora que me hiciera el estudio por lo que me pasaba y cuando ella me preguntó por qué, le conté que mi padre había tenido un edema cerebral”, comenzó a explicar el entrenador. Y, en esta sintonía, agregó: “Después me vine al programa y cuando terminé me fui a mi casa a comer. A eso de las 15:30 me llaman de un número privado y era de la clínica. Me dijeron que tenía que ir urgente. Me acuerdo que se me atragantó la comida”.

Para cerrar, detalló: “La doctora me dijo que vio algo que no le gustaba y me mandó a mi neurólogo. Él me dijo que tenía un tumor de 3 centímetros. Antes de la operación hice de todo: lloré, recé, buscaba lo que sea, fui a ver al Padre Ignacio. Hice de todo por mi salud”.

El entrenador de 61 años, quien hasta hace algunos meses trabajó como manager en Deportivo Español, explicó que ahora debe hacerse chequeos mensuales.

+¿De qué operaron a Ricardo Caruso Lombardi?

El DT de 61 años fue operado de un tumor en la cabeza en febrero de este 2023.

+Ricardo Caruso Lombardi: "Si no me operaba, en 5 meses me quedaba ciego"