Durante las últimas horas, algunos ciudadanos de Área Metropolitana de Buenos Aires notificaron sobre la aparición de unos "bichitos negros que pican". Se trata de un insecto parecido a un piojo, ya que se pega a la piel y genera picazón.

Según confirmaron dermatólogos de la región que fueron consultados sobre la picadura de este insecto, el "bichito negro" genera una roncha calurosa en la zona tiempo más tarde. Aunque todavía no se confirmó el origen y qué tipo de insectos son, se cree que son tisanópteros.

Estos tisanópteros tienen un color marrón oscuro y usualmente se encuentran alimentándose en vegetales y hongos, pero también pueden alimentarse de mamíferos, como es el caso.

Hasta el momento, los usuarios en las redes contaron que intentaron tirarle a los insectos todo tipo de veneno y repelente, pero ninguno surtió el efecto esperado, por lo que todavía no se conoce cómo combatir contra ellos.

Si bien la picazón resulta muy molesta, no hay de qué preocuparse, ya que no genera problemas en la salud posteriores. Únicamente una sensación de ardor temporal que no dura más allá de unas horas.

¿Qué son los bichitos negros que pican y qué hacen?

