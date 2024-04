Tigre tuvo una muy mala temporada regular en la Copa de la Liga. Terminó último en la Zona B con cinco unidades y, en la tabla anual también se encuentra en la última posición, tres puntos debajo de Independiente Rivadavia, que todavía adeuda su encuentro por la jornada 14 del certamen. Cabe recordar que al final del año descenderán dos equipos: uno por promedios y el otro por la tabla general y ahí el Matador está en problemas.

Tras la salida de Pipo Gorosito, en Tigre decidieron apostar por Sebastián Domínguez, el ex marcador central de Vélez y Estudiantes, que está haciendo su primera experiencia como entrenador principal luego de ser ayudante de campo de Hernán Crespo. Domínguez inició su camino al frente del elenco de Victoria la pasada fecha en la caída por 3 a 1 ante Platense en el clásico. En su segundo partido, cayó ante Unión en condición de local y los hinchas estallaron.

La “pregunta” que incomodó a Seba Domínguez

Tras la derrota ante Unión, un periodista -indignado por el presente del Matador- utilizó el espacio de su pregunta para realizar una reflexión con algunos exabruptos: “De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre. Son tortugas, yo te voy a dar nombres, Sánchez Miño es una tortuga, no sé como pudo jugar en Tigre, no sé qué le verás vos. Valoro tu orgullo para agarrar este equipo porque, viéndolos a estos muertos, la verdad que yo si fuese técnico la verdad que no agarro”, comenzó diciendo el periodista ate la atónita mirada de Domínguez.

Luego continuó: “No te echo la culpa a vos, ya los venimos viendo a estos muertos, son unos muertos…”. Domínguez, tras una risa incómoda la replicó: “¿Cuál es la pregunta? Esa fue una descarga, ¿cuál es la pregunta?”.

Se viene el clásico con Chacarita por Copa Argentina

El próximo miércoles, desde las 15.40 horas, se completará el clásico entre Tigre y Chacarita por la Copa Argentina. Será en el estadio de Arsenal y sin público. Cabe recordar que el encuentro se suspendió por la agresión de un plateista a Fernando Brandán, futbolista del Funebrero que recibió un botellazo en la cara y cayó al piso. Tigre va ganando el partido 1 a 0 y el próximo miércoles podría ser la primera gran alegría de Sebastián Domínguez al frente del Matador.