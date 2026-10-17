Hoy, no tengo dudas: Lautaro Blanco es el mejor jugador del campeonato y pide Selección a gritos

Boca volvió a ganar en su casa, lidera la tabla anual y se ilusiona con un cierre de año repleto de títulos. El nivel superlativo de su lateral izquierdo exige Selección y ya se perfila el equipo para la gran revancha copera en Brasil.

El mensaje para Lionel Scaloni es claro y contundente: Lautaro Blanco es argentino, la está rompiendo toda en Boca y merece una oportunidad en la Selección. Hoy por hoy, no solo es la gran figura del equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, sino que se erige como el mejor jugador de todo el campeonato local.

💬 "SCALONI, LAUTARO BLANCO ES ARGENTINO".@TotiPasman opinó sobre Blanco y aseguró que debe ser convocado al seleccionado nacional.



¿Coincidís? pic.twitter.com/UpJmlK774K — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 17, 2026

El motor del Xeneize que pide Selección

El rendimiento del lateral izquierdo es un espectáculo aparte. Ataca en todas las jugadas, llega siempre al fondo, saca centros venenosos y no duda en patear al arco o meter buscapies que lastiman a cualquier defensa.

En la última victoria en La Bombonera, sumó una nueva prueba de su jerarquía:

Recuperó la pelota y metió un pase gol bárbaro para que Miguel Merentiel abriera el marcador.

abriera el marcador. Inició la jugada que derivó en el segundo tanto, obra del pibe Leo Flores.

Con este nivel superlativo, el clamor popular ya lo postula para ser el 3 titular de la Selección Argentina frente a Uruguay en la inminente fecha FIFA de noviembre, que casualmente se disputará en La Bombonera.

A la caza de nuevas estrellas

El triunfo de local le permitió a Boca dejar atrás la derrota sufrida ante Vasco da Gama y dar un paso gigante en el plano doméstico. El Xeneize manda en la tabla anual y la decisión de Arruabarrena de hacer un poco de recambio, dándole minutos a nombres como Battaglia, Palacios y Ayrton Costa, fue más que acertada.

Publicidad

A esta altura del año, la prioridad es asegurar nuevas estrellas para el escudo. Si bien el gran objetivo es revertir la serie de la Sudamericana este martes, Boca tiene un colchón envidiable: lidera la tabla anual y sigue firme tanto en el Clausura como en la Copa Argentina. Le quedan tres finales en el torneo largo (Independiente de visitante, y River en su casa y Defensa) para coronar un 2026 con al menos uno o dos títulos de mínima.

El 11 que se perfila para la batalla en el Maracaná

Pensando en el partido más importante del semestre en territorio brasileño, el Vasco ya parece tener el equipo titular en la cabeza. La gran novedad pasa por la presencia de Leandro Paredes, quien no está al 100% desde lo físico tras su última lesión, pero exigió jugar y será de la partida por su peso específico. Además, en la ofensiva, la balanza se inclinaría por Sebastián Villa en lugar de Enner Valencia.

El equipo que saldría a copar el Maracaná sería: Montero; Lozano, Di Lollo, Jagger, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; León Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.