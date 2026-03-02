¿Irá al Mundial? El favorito de Scaloni para ser el suplente de Lautaro Martínez y Julián Álvarez en la Selección

A medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, Lionel Scaloni se enfrenta a uno de esos dilemas que cualquier entrenador desearía tener: la abundancia de opciones. Si bien Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen sus lugares asegurados, la pelea por ser el “tercer delantero” del seleccionado albiceleste está más ardiente que nunca.

Actualmente, hay cuatro nombres que sobresalen por su rendimiento en Europa y Brasil, cada uno aportando un perfil distinto para el esquema del cuerpo técnico nacional.

Joaquín Panichelli es hoy por hoy el favorito del público. El delantero del Racing de Estrasburgo se ha convertido en la gran sensación de la temporada en la Ligue 1. Con un biotipo de “9 de área” tradicional, Panichelli destaca por su capacidad para aguantar la pelota, pivotear y su excelente juego aéreo.

Sus números en lo que va de 2026 son impactantes: disputó 10 partidos y participó directamente en 10 goles (6 tantos y 4 asistencias). Ha marcado frente a gigantes como el Lille, Lyon y el Olympique de Marsella. Es un perfil disruptivo respecto a lo que ofrecen Julián o Lautaro, asemejándose más a lo que en su momento aportó Giovanni Simeone.

Santi Castro sería la apuesta de las juveniles. Desde el Bologna, el ex Vélez Sarsfield pisa fuerte. Castro es el que cuenta con mayor rodaje en las categorías formativas, habiendo disputado 13 partidos con la Sub-23 y siendo un habitual en las convocatorias de Javier Mascherano.

En la actual temporada de la Serie A, ya le ha convertido a la Lazio, Torino e Inter de Milán. Tras un 2025 de sequía, el joven atacante ha recuperado su instinto goleador y se posiciona como una opción de mucha movilidad y presión.

El “Flaco” López atraviesa un presente brillante en el Palmeiras. Tras superar críticas por su tendencia a salir del área, el delantero respondió con goles fundamentales en el Paulistão y el Brasileirão, marcando ante rivales de peso como São Paulo, Corinthians y Fluminense.

López ya ha sido citado por Scaloni en las últimas fechas FIFA, sumando minutos ante Puerto Rico y Angola. Su capacidad de asociación y su altura lo convierten en un candidato natural para el recambio.

Y por último, Valentín Castellanos. El “Taty” se encuentra en un contexto competitivo diferente con el West Ham en la Premier League. Aunque su cuota goleadora en Inglaterra no es tan alta como la de sus competidores, es sumamente valorado por su despliegue físico y su capacidad de lucha contra los centrales.

Con pasado en la Sub-23 y ya habiendo debutado en la Mayor bajo el mando de Scaloni (frente a Chile y Paraguay), Castellanos aporta la jerarquía de jugar domingo tras domingo en la liga más exigente del mundo.

¿Quién tiene la ventaja?

Si Scaloni busca continuidad y un perfil similar a los actuales, José López parece llevar la delantera. Sin embargo, si el entrenador decide apostar por un “Plan B” físico y con un presente inmejorable, Joaquín Panichelli aparece como el gran “tapado” que podría ganarse su lugar en la lista definitiva. Sin embargo, las 4 opciones se conocerán sobre la fecha del Mundial.

