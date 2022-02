Para cumplir y seguir adelante con sus compromisos, la Selección argentina de básquet se alista para para las ventanas FIBA, que comenzarán el próximo 21 de febrero y durarán hasta el 1 de marzo. La principal novedad para el equipo que conduce Néstor “Che” García fue la inclusión en la lista de convocados de Luca Vildoza. El base marplatense de 26 años se encuentra sin equipo en la actualidad, luego de ser “cortado” por los New York Knicks de la NBA. De hecho, no llegó a debutar en la poderosa y elitista liga estadounidense. El ex armador de Baskonia precisa imperiosamente regresar a la actividad profesional tras operarse de una lesión en el pie derecho.

En la ventana de noviembre pasado, el equipo de Che García debutó con dos victorias ante Paraguay (93-67 y 82-43). Ahora, jugará ante Venezuela el viernes 25, a las 21.40, y, al día siguiente, se medirá ante Panamá a las 21.10. Ambos partidos se desarrollarán en Obras, el denominado Templo del Rock.

La Misión argentina es alcanzar uno de los siete boletos disponibles en el continente para el Mundial de 2023 que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia (del 25 de agosto al 10 de septiembre de 2023), con sedes en Manila, Okinawa y Yakarta, respectivamente.

La lista de 15 convocados por el Che García es la siguiente:

Luca Vildoza (base - 26 años - 1m88cm – jugador libre) Nicolás Aguirre (base - 33 años - 1m89cm - Regatas Corrientes) Juan Ignacio Brussino (base - 30 años - 1m85cm - Quimsa) Franco Baralle (base - 22 años - 1m80cm - Quimsa) Carlos Delfino (escolta - 39 años - 2m01cm - Pesaro, de Italia) Matías Solanas (escolta - 22 años 1m94cm - San Martín de Corrientes) Nicolás Brussino (alero - 28 años - 2m04cm - Gran Canaria, de España) Leonel Schattmann (escolta - 34 años - 1m94cm - Boca) Marcos Mata (alero - 35 años - 2m00cm - Aguada, de Uruguay) Nicolás Romano (ala pivote - 34 años - 2m00cm - Instituto de Córdoba) Agustín Barreiro (ala pivote - 22 años - 2m04cm - Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) Tayavek Gallizzi (pivote - 28 años - 2m05cm - Instituto de Córdoba) Marcos Delía (pivote - 29 años - 2m06cm - Trieste, de Italia) Kevin Hernández (pivote - 29 años - 2m05cm - Boca) Federico Aguerre (ala pivote - 33 años - 2m03cm - Boca)

En total, son 16 los países de América que buscan la clasificación para el Mundial 2023. Del continente y buscando uno de los 7 cupos disponibles, además de la Argentina también compiten Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Islas Vírgenes, Estados Unidos y Venezuela. Los equipos están divididos en 4 grupos de 4 integrantes. Y la Argentina, Venezuela, Panamá y Paraguay son parte de una misma zona.

“Sabemos que tenemos una Eliminatoria difícil y estoy muy agradecido al Consejo Directivo de la CAB y a su presidente por el esfuerzo que hacen para traer jugadores del exterior. Tenemos a Luca Vildoza y nos encanta, no lo esperábamos. Vienen Delía, Delfino, Brussino y Mata. El resto son jugadores de nuestra Liga Nacional y siento que, al conocer a Panamá y Venezuela, son los ideales para esta ventana. Tengo muchas ganas ya de encontrarnos con el equipo y entrenar”, dijo Néstor “Che” García, entrenador argentino, a la página oficial de Confederación Argentina de Baloncesto (CAB).