El nuevo protocolo para el comienzo del ciclo lectivo 2022 será aprobado el jueves en una reunión en conjunto del Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal de Salud, en la que estarán presentes todos los ministros provinciales. Al final de la sesión, el presidente, Alberto Fernández dará su palabra.

A pesar de que aun no está definida el protocolo, si hay una pauta de como serán los lineamientos principales. Serán recomendaciones generales que después las provincias realizarán a su situación. Hasta el momento, solo la Ciudad de Buenos Aires oficializó su protocolo, que presenta muchas similitudes y pocas diferencias respecto de lo que serán las pautas nacionales.

La semana pasada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y su par de Educación, Jaime Perczyk tuvieron un encuentro para ver los distintos actores del campo educativo y sanitario como Unicef, Unesco, la Sociedad Argentina de Pediatría, los representantes de universidades, los gremios docentes, entre otros. Allí se comenzaron, a planificar el nuevo protocolo que se revalidarán hoy por la tarde en una reunión técnica de los equipos de las dos carteras.

¿Cuáles serán los nuevos protocolos?

Sin pase sanitario:

El gobierno nacional informó que no pedirá el pase de vacunación para entrar a los establecimientos ya que se trata de una vacuna que aún no es obligatoria, que compromete un derecho que sí lo es como el de la educación.

Sin burbujas: “En la sociedad no hay más burbuja; la novedad es que se trata en las escuelas de las mismas normas que en el resto de la sociedad”, dijo hoy Perczyk en diálogo con Radio con vos. Al buscarse la presencialidad plena ya no habrá distanciamiento dentro del aula, pero ahora tampoco será necesario que no interactúen alumnos de distintos cursos.

Barbijos: según las recomendaciones, que luego cada provincia evaluará según su autonomía, será continuar con el barbijo dentro del aula a partir de primer grado. Habrá más libertad en los espacios abiertos.

Higiene: las reglas básicas contra el Covid-19 seguirán vigentes. Es decir, el lavado de manos frecuente y la ventilación de los ambientes continuarán en el próximo inicio de clases. Otras, como el control de la temperatura y la demarcación de los espacios, se flexibilizarían.

Aislamiento: aun siguen las dudas respecto al aislamiento en caso de un contagio. Lo que ya se sabe es que los contactos asintomáticos con vacunación completa, al igual que pasa en la sociedad, no deberán aislarse y podrán seguir asistiendo a clases. Aún resta definir cómo será el accionar con aquellos chicos que no recibieron las dos dosis.

Similitudes y diferencias con CABA

Por su parte el Gobierno porteño confirmó la flexibilización de la mayoría de las normativas de cuidado contra el covid-19 (algo que generó una crítica por parte del ministro de Educación bonaerense, Alberto Sileoni). Otras de las similitudes que hay es que ya no habrá burbujas. Los chicos de diferentes cursos se podrán mezclar en los recreos y cuando se registre un contagio se dejará de aislar a todos los compañeros.

En CABA alcanzará con que sean asintomáticos para que no haya aislamiento. A nivel nacional no hay nada confirmado de cómo será con los chicos no vacunados.