Diego Schwartzman (16°) avanza en Roland Garros, el Grand Slam sobre polvo de ladrillo más importante del mundo. El argentino se midió este viernes ante el búlgaro Grigor Dimitrov (21°) y lo barrió en sets corridos por 6-3, 6-1 y 6-2, tras dos horas y cuarto de juego en la cancha Simonne Mathieu.

El argentino de 29 años inició el partido con dos quiebres de servicio y se puso 3-0 arriba, con tiros muy profundos para imponer su juego ante su rival y así se llevó el primer set por 6-3. En el segundo parcial el dominio de Schwartzman fue abrumador y y lo definió con gran soltura para ganar por 6-1. Enfocado y metido en el match, el Peque siguió aturdiendo a su oponente y pese a estar 2-0 abajo en el tercer set, se recuperó tras ajustar la devolución para pasar a dominar de nuevo las acciones, ante el búlgaro que fue una colección de errores. Tanto que Dimitrov sumó 59 errores no forzados. Sin medirse, el Peque ganó 13 puntos consecutivos y cerró el tercer set por 6-2.

Así, el Peque es el único argentino que sigue adelante en tierra parisina. Schwartzman, semifinalista de Roland Garros en 2020 y cuartofinalista en 2021 (en ambas ocasiones perdió con el español Rafael Nadal), defiende los cuartos de final alcanzados en las últimas tres ediciones, y venía de derrotar al ruso Andrey Kuznetsov en cuatro sets (6-1, 1-6, 6-4 y 6-2) y al español Jaume Munar en cinco, luego de haber perdido los dos primeros (2-6, 6-7, 6-2, 6-2 y 6-2).

Ahora será el turno de medir fuerzas ante el número 1 del mundo y defensor del título, el serbio Novak Djokovic que derrotó al esloveno Aljaz Bedene (195°) por 6-3 y 6-3 y 6-2.

El partido que viene es complejo, difícil y requerirá acaso de la mejor versión del argentino para intentar poner entre las cuerdas a Nole. El balcánico le ganó al argentino en el US Open 2014, Roland Garros 2017, Roma 2019 y 2020 en la final, Australia 2020 y el mismo año en el Masters jugado en Londres. Y Peque sabe que deberá jugar su mejor tenis. “Jugué en un nivel altísimo, estoy muy contento. Las condiciones de la cancha, que estaba muy lenta, me favorecieron ante un rival que siempre me complica. Grigor es un enorme rival, pero creo que jugué un gran partido. Ya hemos jugado aquí con Novak, perdí en cinco, pero tengo confianza, estoy listo para ganar, ahora toca recuperarme y jugar. De eso se trata”, dijo. Y agregó: "Amo jugar en París, es la ciudad más bonita de todas. Siempre me da felicidad volver, he llegado a semifinales aquí, donde perdí con Rafa Nadal, ¡no sé cuántas veces he perdido con Rafa ya! Estoy muy contento, disfrutando de cada momento, de cada victoria, se me ve, es notable que soy feliz en París. Tengo excelentes recuerdos de este torneo, pasé grandes momentos y estoy feliz por estar de nuevo en carrera. Físicamente me siento preparado para lo que viene, estoy perfecto".

Los resultados del día:

En cuanto a los resultados salientes de la jornada, en partidos de la tercera ronda, el súper campeón español Rafael Nadal (5°), 13 veces ganador de Roland Garros, venció en sets corridos al neerlandés Botic Van De Zandschulp (29°) por 6-3, 6-2 y 6-4.



Por su parte, el canadiense Félix Auger Aliassime (9°) derrotó al serbio Filip Krajinovic (55°) por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) y 7-5.



En el cuadro de damas, la estadounidense Amanda Anisimova (28°) le ganó a la checa Karolina Muchova (81°) por 6-7 (7-9), 6-2, 3-0 y retiro; la canadiense Leylah Fernández (18°) a la suiza Belinda Bencic (14°) por 7-5, 3-6 y 7-5; la italiana Martina Trevisan (59°) a la australiana Daria Saville (127) por 6-3 y 6-4 y la estadounidense Cori Gauff (23°) a la estonia Kaia Kanepi (46°) por 6-3 y 6-4.