El equipo argentino de tenis femenino se quedó sin su jugadora más importante para la Billie Jean King Cup -ex Fed Cup-. Se trata de Paula Ormaechea, quien decidió no ser parte del elenco argentino para jugar la Zona Americana a raíz de no encontrarse en su mejor momento anímico. El fallecimiento de su padre dejó secuelas emocionales y no se siente óptima para liderar a sus compañeras en Salinas, Ecuador. Marcelo Ormaechea, de 59 años y padre de Sofía, Valentina y Paula, falleció el domingo 20 de marzo.

Tras jugar el WTA 250 de Bogotá, Colombia, la jugadora de Sunchales, Santa Fe, le comunicó a la capitana Mercedes Paz su decisión de no integrar el equipo que, entre el miércoles 13 y el sábado 16 de abril, competirá en el Grupo I de la Zona Americana de la BJK Cup en Salinas.

“Lamento mucho no poder estar con el equipo, acompañando y jugando para Argentina, porque tenía muchas ganas de hacerlo. Pero dado lo que pasó con mi papá, que fue tan repentino, necesito parar un poco, procesarlo y vivir mi duelo de otra manera. Jugué en Bogotá para ver cómo me sentía, pero es un momento muy difícil y por eso tomé esta decisión. Estaré apoyando al equipo, deseándoles lo mejor a mis compañeras y esperando volver a representar al país en la próxima oportunidad”, manifestó la número 146 del ranking de la WTA.

Por su parte, la capitana Paz expresó: “La decisión de Paula es muy respetable, porque ella está atravesando un duelo. Lo intentó en Bogotá, pero no se sintió del todo bien. Necesita estar tranquila y recuperarse de semejante pérdida. Es una baja muy importante para el equipo, sobre todo porque tampoco tenemos a Nadia Podoroska. Aun así, siento que llevamos un equipo competitivo que va a dar lo mejor para representar al país como todos esperan”.

Por esto, el equipo nacional estará conformado por Lourdes Carlé (251º), Jazmín Ortenzi (467º) y las debutantes Julia Riera (498º) y Solana Sierra (650º). El grupo ya está reunido en Salinas desde el viernes pasado para preparar el debut en el Grupo A de la Zona Americana, junto con Colombia, Brasil y Guatemala.

Los dos primeros equipos de cada zona se clasificarán a las semifinales, cuyos ganadores lograrán la clasificación a los Play-offs. En tanto los terceros y cuartos de cada zona lucharán por evitar los dos descensos al Grupo II de la Zona Americana. En cada serie se disputarán tres puntos: dos singles (las primeras singlistas de cada equipo se cruzarán entre sí) y un doble, siempre en partidos al mejor de tres sets (con tie break).