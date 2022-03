En la vida, tarde o temprano, todo llega y una prueba fehaciente de esto es el argentino Guido Cannetti. El ninja se presentó en la cartelera preliminar del último sábado en el prestigioso mundo del UFC con la obligación de ganar para poder seguir perteneciendo al torneo más importante del mundo en las artes marciales.

Con casi cuatro años desde su última victoria, el 18 de mayo del 2018 ante el chileno Diego Rivas, Cannetti se presentó en la segunda pelea del evento ante Kris Moutinho buscando aprovechar el mal momento del portugués para reafirmar su presencia en el UFC.

Con una estrategia basada en el stricker, el peleador argentino de 42 años salió a buscar a Moutinho desde los primeros segundos del round y tras algunas distracciones de su rival, logró noquearlo tras una rafaga de golpes. Pese a que el portugués no cayó al piso, se lo vio claramente afectado y desorientado.

Totalmente extasiado por lo que fue su vuelta a la victoria, el oriundo de Mar del Plata habló post triunfo: “El corazón es el secreto (a los 42 años). He tenido días buenos y días malos, he ganado y he perdido. Mi coach mental ha trabajado mucho conmigo", afirmó el peleador que destacó "sentirse muy bien".

Con este impactante KO en el primer round, Cannetti reafirma su presencia en el mundo del UFC y ya espera ansioso su próximo combate. Vale destacar que debido a la brevedad de su lucha con Moutinho, el mismo podría llegar próximamente si él así lo dispone.