Boris Becker, el ex campeón que sueña con volver a Wimbledon pese a no poder hacerlo por haber estado preso

Uno de los grandes jugadores que se lució entre mediados de los 80 y de los 90 fue Boris Becker, el alemán que conquistó seis grand slams y fue número 1 del mundo. Pero no solamente fue un gran tenista, sino que también es entrenador y entre 2013 y 2016 trabajó junto a Novak Djokovic, el mayor ganador de grand slam de la historia con 24.

Boris Becker estuvo envuelto en varios escándalos tras su retiro como tenista profesional, algunos de índole personal, pero otros tantos de tipo financiero. En 2002 fue acusado de evasión de impuestos en el periodo 1991-1993 en los que vivió en Alemania, pero él afirmaba vivir en Mónaco. Esa situación se resolvió con el pago de una multa de 500 mil dólares. Pero no fue el único problema que tuvo de este estilo.

En 2017 fue declarado en banca rota, pero en 2022 se lo juzgo por ocultar 3 millones de dólares, otros activos y también préstamos en el diferenciado legal por la quiebra que tuvo. Eso hizo que se lo condene a dos años y medio de prisión en Gran Bretaña. Finalmente, el alemán fue extraditado tras estar ocho meses en prisión, pero con restricciones para volver allí.

Becker quiere volver a Wimbledon

El alemán, que se coronó en tres oportunidades 85, 86 y 89- en el All England quiere volver a Wimbledon y así se lo contó a The Telegraph: “Extraño Wimbledon, por supuesto. Es mi torneo favorito, el más grande. Estoy trabajando en todos los frentes para regresar el próximo año, en 2025. Esa es una opción, pero veamos para quién trabajo allí, porque todavía no puedo estar en el país. Los 10 años sin volver al Reino Unido son una tontería, no es cierto. Después de octubre de 2024 puedo recibir permiso del Ministerio del Interior. Ellos deciden, yo no decido”.

¿Volvería a entrenar a Djokovic?

“Creo que está buscando algo diferente en este momento. No estoy seguro de que sepa exactamente qué es eso. Siempre será un amigo cercano mío, siempre hablamos de tenis, pero no podría volver a ser su entrenador porque ya lo he hecho. Sería dar un paso atrás”, afirmó el alemán.

Además, habló de la ausencia de Nole en Madrid: “Me sorprendió su decisión de Madrid. Creo que en esta etapa necesita partidos, necesita la competencia. Pero él tiene su propio calendario. Creo que ganar el oro para Serbia en los Juegos Olímpicos de París es su principal torneo, así que tal vez ya se esté programando para estar fresco para julio. Ésta podría ser una razón, nunca puedes subestimarlo ni descartarlo”.