A pasos agigantados y con apenas 20 años, Franco Colapinto va haciéndose lugar en las principales competencias de automovilismo del planeta. El oriundo de Pilar tuvo una enorme temporada en la Fórmula 3 de la FIA y ya se aseguró un lugar en la Fórmula 2.

El piloto, que terminó en la cuarta posición en la F3 de este año, confirmó que debutará en el siguiente escalón con MP Motorsport. Su presentación en aquella categoría será Abu Dhabi, para continuar compitiendo allí de cara al 2024, tal como lo confirmó la semana pasada.

En Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky, Colapinto habló sobre esta posibilidad, lo que significa para Argentina tener un representante en estas competencias y sus inicios.

La entrevista completa de Colapinto en Clank!

El reconocido periodista le consultó sobre el ‘10‘ que pudo utilizar y su referencia a Diego Maradona: “Tuve la suerte este año de tener un auto muy argentino, todo azul, celeste, con marcas que representan a nuestro país. Sumarle el número 10 fue una ilusión muy grande. Ver el auto así por primera vez en Baréin fue un poco lo que había soñado“.

Y luego destacó la importancia de contar con el apoyo de Argentina: “Tener el apoyo de un país como lo tengo ahora me está dando una mano enorme para seguir corriendo año tras año. Ningún piloto europeo tiene el apoyo de todo un país. No me esperaba llegar a lo que llegué hoy. Tener ese auto tan argentino, lleno de empresas y de colores argentinos era un poco mi sueño“.

Los inicios de Colapinto en el automovilismo

En la entrevista, el piloto bonaerense contó sobre la primera vez que se subió a un vehículo motorizado: “Mi familia era bastante fierrera. Cuando me subí a algo con motor por primera vez tenía cuatro años. Un cuatriciclo con el que ya andaba por el barrio, haciendo ruido, tirando polvo para todos lados, los vecinos me odiaban“.

El sueño de otro argentino en la Fórmula 1

A pesar de que la principal competencia de automovilismo del planeta cuenta con una rica historia albiceleste, han pasado 22 años sin un representante del país en la F1. Hasta 2021, Gastón Mazzacane, en Minardi y Prost, fue el último argentino en competir en el torneo.

Todavía en la tabla de máximos campeones aparece Juan Manuel Fangio, la gloria del deporte albiceleste. Fueron 5 títulos entre 1951 y 1957, que solamente Michael Schumacher y Lewis Hamilton, todavía en actividad, lograron superar, con 7 cada uno.