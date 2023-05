Una cifra que ilusiona, que lleva la mente a los recuerdos de épocas doradas. Habrá nada menos que 32 argentinos jugando en el polvo de ladrillo mágico de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, el que enciende las mayores ilusiones. Serán 13 varones en qualy, 2 mujeres; 13 en el cuadro principal y se le sumarán juniors y silla de ruedas. Ah, y la yapa: Gaby Sabatini y Gisela Dulko jugando por segunda vez el Torneo de Leyendas.

La qualy

Serán 15 los que estarán buscando llegar al cuadro principal y para eso deberán superar a tres rivales. Siete de ellos lograron este lunes superar a su primer rival y avanzar al segundo día de competencia. Ellos son Juan Manuel Cerúndolo, Andrea Collarini, Renzo Olivo, Facundo Bagnis, Thiago Tirante, Camilo Ugo Carabelli y Santiago Rodríguez Taverna.

El martes, la jornada comenzará nuevamente a las 6AM (hora argentina) y se producirá el debut de las dos argentinas de la qualy: por un lado María Lourdes Carlé se medirá con Caroline Dolehide (8.55) y Paula Ormaechea se enfrentará con la local Elsa Jacquemot (desde las 7.40).

Entre los varones, saldrán al court Mariano Navone (vs Lukas Klein), Nicolás Kicker (vs Jan Choinski), Facundo Díaz Acosta (vs Franco Agamenone), Juan Pablo Ficovich (vs Gijs Brouwer), Gennaro Olivieri (vs Henri Laaksonen) y Federico Delbonis (vs Nicolás Mejía).

El cuadro principal

Habrá, además de aquellos que logren superar la qualy, otros 13 argentinos en el cuadro principal del torneo: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Pedro Cachín, Federico Coria, Diego Schwartzman, Guido Pella, Nadia Podoroska, Máximo González, Andrés Molteni, Horacio Zeballos, Guillermo Durán y Guido Andreozzi.

El jueves 25 de mayo a las 9AM se realizará el sorteo del cuadro de singles mientras que el de dobles será el domingo 28 a partir de las 7 (hora de Argentina).

Y hay más

Además, se sumarán tres juniors: Fernando Cavallo, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi. Y Gustavo Fernández representando al país en la competencia en silla deruedas. Por último, por segundo año consecutivo, Gabriela Sabatini y Gisela Dulko volverán a jugar el torneo de leyendas, tal como lo hicieron en el 2022.