La baja de Rafael Nadal de esta edición de Roland Garros parecía ser crónica de una muerte anunciada. Su estado físico luego del Australian Open no mejoró y su lesión en el psoas lo ha complicado más de lo previsto. Ya se había bajado previamente de Montecarlo, Madrid y Roma.

Pero eso no fueron todas las noticias, lo que sí, en su totalidad fueron malas. Declaró que no tiene intenciones de jugar al tenis en los próximos meses y que, probablemente, el año 2024 marque el final de su carrera. “Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. Mi intención es que el año que viene sea el último y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

Ante la baja del 14 veces campeón de Roland Garros se abre una vacante para un nuevo príncipe, el rey es Rafa indiscutidamente. Varios tenistas asoman como candidatos y algunos están ante una oportunidad única de conquistar su primer Grand Slam.

Los posibles candidatos a ganar Roland Garros:

6) Casper Ruud:

El noruego no está jugando su mejor tenis en esta temporada 2023, pero con lo bien que juega en polvo de ladrillo no se lo puede descartar como candidato para este Roland Garros. Más aún teniendo en cuenta que el año pasado alcanzó la final, donde perdió con Nadal. Además, también había alcanzado el duelo decisivo en el US Open, pero este año se pinchó un poco.

De momento, este año no ha ido del todo bien. Segunda ronda en Australia y Madrid. Tercera en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Como cosas positivas, ganó en Estoril y está en las semifinales en Roma. Justamente, el último torneo antes del Abierto Francés. En caso de ganar, sumaría su primera corona de Grand Slam.

5) Jannick Sinner:

Está llamado a ser la nueva figura del tenis, junto a Alcaraz. Cada vez que jugó contra el español se dieron partidazos de película. El italiano tiene una derecha de otro planeta y puede adaptarse bien a cualquier superficie. Lo único que le falta es un golpecito de hervor para ser un campeón de Grand Slam.

Con 21 años, ya logró llegar a los cuartos de final en los cuatro grandes y va por más. Este año, hizo final en Miami y semifinales en Indian Wells y Montecarlo. Además, ganó el ATP 250 de Montpellier. Si el cuadro lo favorece un poco, puede llegar lejos en este Roland Garros.

4) Stefanos Tsitsipas:

Un integrante de la eterna Next Gen. El griego es un jugadorazo, pero muy irregular. En la edición pasada de Roland Garros fue eliminado en octavos de final a manos del danés Holger Rune. Pero esa no es su gran frustración en el Abierto de Francia. En 2021, cayó en la final contra Djokovic, luego de estar dos sets arriba.

El griego quiere revancha a toda costa y levantar su primer título de Grand Slam, luego de haber perdido también la final de Australia este año. De momento, en la gira de polvo de ladrillo, hizo cuartos de final en Montecarlo y en Madrid. Si acomoda las ideas, puede dar que hablar en Francia.

3) Holger Rune:

El danés tiene 20 años y es de quien más se habla en los últimos días en el mundo del tenis. Eliminó a Djokovic en Roma y eso solamente ya lo ubica como un serio contendiente al título en Francia. De momento, está en las semifinales del Masters 1000 previo a Roland Garros.

Además, el año pasado, eliminó a Tsitsipas y parece que la presión no le pesa mucho en los momentos difíciles.

2) Novak Djokovic:

El serbio está ante varias citas con la historia. Primero, es candidato simplemente por lo que significa ser Djokovic y porque en estos torneos, su figura toma otra dimensión. Se agranda en las difíciles. Si nos basamos en lo hecho en Montecarlo y Roma, va a tenerla complicada. En el principado cayó en octavos de final a manos de Lorenzo Sonego y en Roma en cuartos tras caer contra Holger Rune.

Pero el serbio este año puede ingresar en los libros de historia, ya está pero este capítulo sería especial. Si gana Roland Garros se va a convertir en el tenista con más títulos de Grand Slam (23). Y si a eso le suma Wimbledon y el US Open, estaría ante la chance única de ganar el Grand Slam calendario, cosa que se le negó por poco en 2021.

1) Carlos Alcaraz:

Los expertos lo tildan como el próximo Nadal, pero el joven español va a escribir su propia historia. Con 20 años ya sabe lo que es ganar, el año pasado fue el campeón en el US Open y Roland Garros puede ser su segunda corona. El año pasado, llegó hasta los cuartos de final, donde perdió con Alex Zverev en un partidazo a cuatro sets.

De todas formas, el español llega con algunas dudas. Fue eliminado en el Masters 1000 de Roma a manos del húngaro Fabian Maroszan, número 128 del mundo. De todas formas, Carlitos venía de ganar en Madrid casi sin sobresaltos.