Ralf Schumacher, además de ser el hermano de Michael, es un ex piloto que analiza la actualidad de la Fórmula 1 y suele hacerlo sin pelos en la lengua. En esta oportunidad, la dura crítica cayó sobre Mercedes, la escudería alemana que atraviesa un 2024 complicado y que tendrá cambios profundos de cara al 2025 con la partida de Lewis Hamilton, el piloto inglés que pasará a las filas de Ferrari en búsqueda de su octavos título mundial que lo dejaría como el más ganador de todos los tiempos.

El 2024 de Mercedes no está siendo nada bueno. Si bien se suponía que Ferrari y Red Bull serían los principales protagonistas, los alemanes esperaban al menos estar en los podios, pero eso no sucedió en las primeras cuatro carreras del año y buscarán revertirlo en el próximo Gran Premio, a desarrollarse en China. La escudería dirigida por Tom Wolff lo tiene a George Russell en el séptimo puesto con 24 puntos y a Sir Lewis Hamilton en el noveno con diez unidades. El líder absoluto es Max Verstappen con 77 puntos.

En Sky Sports, Ralf Schumacher apuntó duramente contra Mercedes: “La situación de Toto -Wolff- es extremadamente precaria y difícil. No está acostumbrado a perder, siempre ha tenido éxito. Esta es una situación nueva. Tienen dos coches y no entiendo por qué no pueden utilizar dos estrategias diferentes. En este momento son un poco desastre y dan la impresión de estar casi desesperados. Mercedes es un desastre en este momento”.

Además, agregó: “Es catastrófico lo que están hacienda. Mercedes debe asegurarse seguir siendo atractivo como equipo, de que los buenos pilotos quieran irse allí”. Respecto a Russell, afirmó: “Su piloto número 1 les va a dejar porque tampoco cree ya en el equipo”.

Los cambios que se vienen en Mercedes

De cara al 2025, Mercedes no tendrá a Lewis Hamilton y, según Ralf Schumacher, George Russell también está en dudas, por lo que se vendrá una renovación importante. Es cierto que tienen a la joven promesa de 17 años Andrea Kmi Antonelli, pero en la escudería alemana consideran que deben llevarlo de a poco. Son varios los nombres que interesan y el que desvela a Tom Wolff es el de Max Verstappen. También aparecen en el radar Carlos Sainz y Esteban Ocon.