Lawrence Stroll, dueño del equipo Aston Martin de la Fórmula 1, no descansa en su plan de alcanzar la gloria en la máxima categoría del automovilismo mundial. Para ello, su nuevo gran objetivo es contratar a Adrian Newey, el gran ‘cerebro’, diseñador y director técnico de Red Bull Racing. ¿Un guiño para la continuidad de Fernando Alonso?

Según dejó trascender Motorsport, Stroll le hizo llegar a Newey una oferta millonaria durante el fin de semana en que se realizó el Gran Premio de Arabia Saudita. Sin dudas, este movimiento puede generar un impacto importante para el futuro de la Fórmula 1.

Adrian Newey podría salir de Red Bull Racing para la próxima temporada, sobre todo por su incómoda situación en medio del caso Christian Horner (acusado de “comportamiento inapropiado”). Además, precisamente en las últimas horas, se confirmó la salida de Lee Stevenson, jefe de mecánicos de Max Verstappen y hombre de confianza del propio Newey.

Tal como contó el citado medio, Ferrari está interesado en su llegada, sobre todo para que trabaje junto a Lewis Hamilton para 2025. Pero ahora, con el interés del jefe de Aston Martin y esta oferta millonaria, Newey podría reconsiderar su futuro para el próximo año. Es que este equipo inglés ya ha estado haciendo varios esfuerzos por ponerse a la par de Red Bull, Mercedes o Ferrari. Además, eso permitiría darle un guiño especial a un Fernando Alonso que también debe definir su futuro.

¿La contratación de Adrian Newey ayudará a Aston Martin a retener a Fernando Alonso?

Hay varios puntos a favor de Aston Martin para lograr la contratación de Adrian Newey. De larga trayectoria, a sus 65 años, este director técnico buscaría un destino que no lo movilice mucho de su actual lugar de trabajo. Actualmente, la sede de Red Bull, en Milton Keynes, está a sólo 30 kilómetros de distancia de Silverstone, donde se encuentran Aston Martin.

El aspecto económico no es problema debido a lo trascendido sobre la reunión que tuvo con Lawrence Stroll en un hotel de Arabia Saudita. En todo caso, lo deportivo será todo un tema puesto que Newey buscará un equipo de aspiraciones importantes para salir de Red Bull. Para ello, el rol de Fernando Alonso podrá ser importante.

La admiración del famoso diseñador de Red Bull por el piloto asturiano es bastante conocida. “Una de las cosas que me habría gustado en todos estos años en Fórmula 1 hubiese sido trabajar con Fernando Alonso o Lewis Hamilton“, supo decir Newey en el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid, en 2023. ¿Tendrá la oportunidad ahora de trabajar junto a él?

Hay rumores de que el contrato de Fernando Alonso con Aston Martin termina a finales de 2024, aunque hay otras versiones que apuntan a que tendría una cláusula para seguir por un año más. Si esto es así, y Newey acepta el trabajo en el equipo británico, se podría formar una de las mancuernas más interesantes para el año 2025.

¿Quién es Adrian Newey, el ‘cerebro’ de Red Bull?

Adrian Newey es un destacado ingeniero británico, de 65 años de edad. Actualmente, se desempeña como director técnico del Red Bull Racing y es considerado el ‘cerebro’ del equipo por su gran habilidad para el trabajo aerodinámico del monoplaza. Fue clave para los títulos de constructores de 2010 a 2013 y de los años 2021, 2022 y 2023 en la Fórmula 1.

Su trabajo como ingeniero empezó en los primeros años de la década del ’80 donde trabajó en los Estados Unidos en las categorías Indy Car y CART (ex Champ Car). Fue clave para triunfos históricos de pilotos como Al Unser y Bobby Rahal.

A mitad de los ’80 volvió a Europa para trabajar en el equipo FORCE de la Fórmula 1. Luego, hizo lo propio en March y Leyton House hasta que en la década del ’90 se unió a Williams para ser la mano derecha de Patrick Head, donde fue clave para las victorias de pilotos como Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve, llegando a ganar varios títulos.

En 1997 pasó a McLaren, donde trabajó a la par de pilotos como Mika Häkkinen y David Coulthard. Fue importante para el diseño del monoplaza campeón de 1998 y 1999 que le dio los títulos al piloto finlandés. Se quedó en este equipo hasta el final de su contrato en 2005. Fue en ese año que llegó al Red Bull Racing donde alcanzó el máximo reconocimiento como diseñador y director técnico trabajando primero con un joven Sebastian Vettel y, más en este tiempo, con Max Verstappen.