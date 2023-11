Este domingo 19 de noviembre en la República Argentina se vivirá un nuevo acto democrático, ya que el pueblo argentino irá a votar en el Balotaje entre Sergio Massa, de Unión por La Patria y Javier Milei, de La Libertad Avanza, para conocer quién será el Presidente de la Nación por los próximos cuatro años.

Referido a esto, como lo hizo en las elecciones pasadas, el reconocido astrólogo hincha de Boca, Giorgio Armas, publicó un posteo en su cuenta de Twitter, en la que dio su predicción sobre quién ganará estas elecciones, y la misma sorprendió a los seguidores que tiene en esta red social.

“Les adelanto algo, los 2 serán Presidentes de Arg…”, tiró Armas en un enigmático posteo, ya que no respondió quién ganará mañana, aunque avisó que dará más precisiones para sus seguidores en las próximas horas, y allí podría decir quién será el ganador de este balotaje.

Previo a esto, el astrólogo había publicado en sus redes sociales que Javier Milei será el próximo Presidente de Argentina, debido a que “tiene a Marte – Plutón y Júpiter en su Natal, y esto significa que tiene poder, transformaciones importantes y cambios positivos”.

Por otro lado, tiempo atrás, Armas hizo otro posteo en Twitter, en el que pedía que cambien el día de la asunción del próximo presidente, para que en vez de ser el 10 de diciembre sea el 15 de ese mes a las 14:00 horas, para que Argentina pueda vivir “un cambio hermoso”.

El posteo de Giorgio Armas en las elecciones de octubre

En aquella ocasión, el astrólogo hincha de Boca hizo una predicción, en la que afirmaba que si Javier Milei ganaba esas elecciones, el Xeneize iba a pasar a la final de la Copa Roblox. Finalmente, el candidato de La Libertad Avanza no logró el triunfo, pero sí lo hizo el equipo de La Ribera.

El Burrito Martínez se refirió a estas elecciones

Desde las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, el ex delantero de paso por Vélez y Boca, entre otros, publicó en su cuenta de Twitter que “si gana Massa, me voy de Argentina. Si pierde, considero quedarme“, argumentando que “el país no da para más y quiero seguridad y calidad de vida para mi familia. Quiero y deseo que sea en Argentina. Veremos que sucede“.

La promesa de Giorgio Armas para el 2024

En su perfil de Twitter, el astrólogo comentó que en caso de que Juan Román Riquelme no gane las elecciones presidenciales de Boca que se llevarán a cabo este sábado 2 de diciembre, y que si el Xeneize no gana la Copa Libertadores 2024, él borrará su cuenta en la red social.