¿Juega Julián Álvarez? La probable formación del Manchester City vs. Fluminense en el Mundial de Clubes

Manchester City y Fluminense se verán las caras el próximo viernes 22 de diciembre desde las 15 horas -Argentina- por la final del Mundial de Clubes. Josep Guardiola tiene uno de los mejores planteles del mundo, pero tres de sus figuras no podrán estar ante los brasileños. Con esas tres bajas sensibles, Pep ya piensa en el once que irá por el primer Mundial de Clubes de la historia del City y Julián Álvarez podría jugar desde el arranque.

Para el duelo ante Fluminense, Pep Guardiola no podrá contar con Haaland, De Bruyne y Doku, ya que ninguno de los tres fue convocado para el partido de semifinal ante Urawa Red Diamonds y el reglamento indica que, si un futbolista no estuvo en la lista de un encuentro, no podrá estar en el siguiente.

Cabe destacar que sus ausencias fueron por lesiones, de hecho, De Bruyne y Doku ya estaban descartados y por el noruego se esperó hasta último momento, pero sigue con una molestia en el pie.

Con estas bajas sensibles, Pep Guardiola mandaría a la cancha desde el arranque para conseguir el primer Mundial de Clubes de la historia del City a: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Rico Lewis, Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish; Julian Alvarez.

¿Julián rinde mejor de 9 o detrás del 9?

En su primera temporada en el City, Guardiola utilizó casi siempre a Julián Álvarez como delantero de área y alternó con Erling Haaland, pero ya en su segundo año con los ciudadanos, el ex River ocupó en muchos partidos el lugar que dejó vacante Kevin De Bruyne y ahí se pudo ver la mejor versión del cordobés. Jugó más liberado, se asoció con sus compañeros, tuvo buena conexión con Haaland.

Día, horario y cómo ver la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense

La gran final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense será el viernes 22 de diciembre desde las 15 horas -Argentina- y se podrá ver por FIFA+. El duelo entre ingleses y brasileños será en el King Abdullah Sports City en Arabia Saudita. Cabe destacar que el City llegó a este partido tras golear por 3 a 0 a Urawa Red Diamonds y que Fluminense venció por 2 a 0 a Al-Ahly.