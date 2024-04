Lewis Hamilton: "¿Si me robaron el título de Fórmula 1 2021? Claro que sí. Conoces la historia"

El dolor de perder un título del mundo siempre queda marcado en el deportista. El caso de Lewis Hamilton, campeón de siete títulos de Fórmula 1 a lo largo de su carrera, no es la excepción. Así lo reveló en una entrevista con GQ donde incluso aseguró que le robaron la posibilidad de ganar su octavo campeonato.

El piloto británico está en su último año con Mercedes antes de dar el salto a Ferrari para la temporada 2025 en uno de los traspasos más sorprendentes del deporte mundial. Lleva dos campañas sin triunfos en la máxima categoría y quiere hacer un cambio. “No lo veo como una huida“, aseguró al respecto.

Precisamente, la última carrera que ganó Hamilton fue el Gran Premio de Arabia Saudita 2021. La siguiente competencia fue el Gran Premio de Abu Dhabi, tan recordado por la definición en la última vuelta con Max Verstappen (Red Bull Racing) como polémico por el ingreso del auto de seguridad antes de la última vuelta.

Perder ese título de Fórmula en 2021 todavía le duele, pese a haber ganado en otras siete ocasiones. Desde entonces, la hegemonía de Verstappen y Red Bull han sido apabullantes, ya que no sólo ganó ese año, sino los siguientes dos campeonatos.

Lewis Hamilton asegura: “¿Si me robaron el título de 2021? Claro que sí”

En un repaso por su carrera y lo que será esta última temporada con Mercedes, Lewis Hamilton habló sobre ese controvertido final de la temporada 2021 donde lideraba el Gran Premio de Abu Dhabi y se encaminaba a su octava consagración. Sin embargo, el auto de seguridad y el sobrepaso de Verstappen arruinaron el festejo. Para él, le quitaron el título injustamente.

“¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia“, afirmó sin vueltas Hamilton ante la consulta del entrevistador. Fue tal la magnitud de este título perdido que todavía lo sufre. “Si veo un video, todavía lo siento“, admitió. Aunque, aclaró que “está en paz con eso“.

“Creo que lo realmente hermoso en ese momento, lo que me llevo, fue que mi papá estaba conmigo. Y habíamos pasado juntos por esta enorme montaña rusa de la vida, con altibajos. Y el día que más me dolió, él estaba allí, y la forma en que me crió fue siempre de pie, con la cabeza en alto. Y obviamente fui a felicitar a Max, sin darme cuenta del impacto que eso tendría, pero también estaba muy consciente de que había un mini-yo mirando“, comentó sobre aquella carrera.

Y agregó: “Este es el momento decisivo de mi vida. Y creo que realmente lo fue. Lo sentí . No sabía cómo se iba a percibir. No lo había visualizado. Pero definitivamente era consciente de esto: en los próximos 50 metros que camino es donde caigo al suelo y muero, o me levanto“.

¿Cómo se tomaron en Mercedes la salida de Lewis Hamilton?

Su pase a Ferrari pone el ojo en lo que será su última temporada en Mercedes este año. Pese a esto, Sir Lewis no quiere anticiparse a lo que será el 2025. “Siempre ha sido una opción para mí. Sin embargo, por ahora voy a centrarme en llevar a Mercedes a lo más alto este año“, aclaró.

La noticia de este traspaso no sólo sacudió a nivel mundial, sino también puertas adentro. “Algunos se lo han tomado muy bien, y otros no tanto“, reveló. Pero aún así, asegura que su llegada a Ferrari lo ilusiona. “Probablemente el momento más emocionante de mi vida. Nunca he empezado un año entusiasmado por el siguiente“, cerró.