No caben dudas que la década del 90 fue una de las mejores de la historia del fútbol. Se jugaron los Mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Fue el tramo final de la carrera de Maradona y van Basten, explotaron joyas como Baggio, Zidane, Paolo Maldini, Romario, Batistuta y Rivaldo. Hubo selecciones emblemáticas, equipos de ensueño y cientos de futbolistas que dejaron su huella. La inteligencia artificial eligió a su top 5 de mejores jugadores de los 90.

5- Marco van Basten

El atacante holandés supo brillar en la década del 80, pero la inteligencia artificial decidió destacar lo realizado con la camiseta del Milan a comienzo de los 90. Es cierto que, si se contemplan los diez años de la década, van Basten no debería aparecer y sí en los 80, pero esta elección corresponde a la IA. Marco van Basten fue un goleador impresionante que se lució en su selección y también en el Milan de Italia.

4- George Weah

Si bien en los últimos años el nombre de Geroge Weah estuvo vinculado a la política, ya que fue presidente de Liberia, la realidad es que la popularidad la alcanzó por ser un extraordinario jugador. De hecho, Weah fue ganador del Balón de Oro en 1995. En la década del 90 la rompió con las camisetas del Paris Saint Germain y luego del Milan.

3- Romario

Romario es sinónimo de gol. Un futbolista extraordinario que se lució en una de las mejores selecciones de Brasil de todos los tiempos. Fue campeón del mundo en 1994, también ganó la Copa América 1997 y en lo que respecta a clubes -durante la década del 90- tuvo memorables pasos por PSV, Barcelona y Flamengo.

2- Roberto Baggio

Una de las grandes apariciones de Italia fue la de Roberto Baggio, un futbolista con un talento bárbaro que ilusionó a todo un país. El Divino jugó los tres mundiales de la década y quedó marcador por fallar el penal clave en la definición ante Brasil en Estados Unidos 94. Más allá de ese penal, Baggio hizo de la elegancia un arte y durante los 90 lo plasmó con las camisetas de Juventus, Milan, Bologna e Inter.

1- Diego Armando Maradona

Al igual que con Marco van Basten, la IA tomó en cuenta lo realizado históricamente y no se centró únicamente en la década del 90. Es cierto que Diego Armando Maradona es considerado el mejor de todos los tiempos, pero no caben dudas que su punto más alto estuvo en la década del 80 con las camisetas de la Selección Argentina y del Napoli. En los 90 tuvo un buen nivel hasta su retirada en el 97, pero su carrera fue más intermitente por problemas personales. Por esos años jugó en Sevilla, Newell´s y Boca, además disputó el Mundial del 94, aunque fue sancionado por doping positivo y no pudo terminarlo.