De a poco, el Big 3 del tenis comienza a dejar la actividad profesional. El primero en colgar la raqueta fue Roger Federer, uno de los tenistas más exquisitos de todos los tiempos. El próximo en hacerlo será Rafael Nadal y, quien seguirá algún tiempo más en las canchas será Novak Djokovic, quien es algo más joven que los otros dos y que además no tuvo grandes problemas físicos en su carrera.

Rafael Nadal se bajó de Montecarlo por problemas abdominales y en la última semana se puso a punto en el Real Club Tenis de Barcelona, en la previa de Conde de Godó, el ATP 500 que es la antesala del Masters 1000 de Madrid. Si bien, la participación del 14 veces ganador de Roland Garros estaba en duda para el abierto de Barcelona, este lunes confirmó en rueda de prensa que estará presente, aunque sabe muy bien que será el último.

Nadal y el final de su carrera

“Pensaba ‘¿puedo o no puedo?’. Han sido dos años difíciles. Vengo de una operación de cadera importante, que tarda en recuperarse. En el cuerpo pasan cosas y no pude seguir el calendario que deseaba. Cuando no se puede, no se puede. Aunque me duela, es lo que hay. A estas alturas de mi carrera, estoy en otra situación. Para mí, antes de lamentarme dónde no he podido estar, para mí, es un regalo estar en Barcelona. Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Me siento listo para jugar mañana. No pienso en cómo llego. Sé cuál es la situación, que voy justo de preparación, pero soy realista. Para mí, estar aquí, es una alegría”, afirmó el mejor tenista de polvo de ladrillo de todos los tiempos.

Rafa y su último Conde de Godó

El balear sabe que será su última participación oficial en Barcelona: “Me tomo esto como mi última participación en el Godó. No sé lo que pasará en el futuro, pero voy a intentar darme mi mejor oportunidad. La semana de entrenamientos ha sido positiva y salgo con ilusión de hacerlo lo mejor posible. He disfrutado en los entrenamientos. Estos momentos me compensan otros que no son tan buenos. Tengo ilusión por seguir jugando. Sé que tengo una situación difícil, pero esto es parte de la vida del deportista. Hay que tomárselo como tal”.

Los dolores abdominales y un palito a su tío Toni

“Me tomo las cosas como se pueden. Sabemos lo que hay. No hay que esconder nada. Para qué hablar más de la cuenta. No me apetecía hablar del abdominal. Lo dije en la final de Sevilla porque mi tío lo comentó. En mi comunicado dije que no podía jugar. Tampoco me apetecía ir diciendo dónde tenía un problema. Me canso de contar mis penurias. A nivel mental, estas cosas terminan afectando. Sé que puede empeorar, pero seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que no me merece la pena seguir haciendo las cosas que hago. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino”, sentenció el español.