El descenso es sumamente doloroso para todos los involucrados: hinchas, jugadores, dirigentes y Colón lo vivió eb carne propia hace poco. En Argentina se vive como una verdadera tragedia y si bien el fútbol debe ser lo más importante dentro de lo menos importante de la vida, la realidad es que, por el formato de competición de la Primera Nacional, lograr ascender a Primera es una verdadera hazaña.

El pasado 1 de diciembre se enfrentaron Colón y Gimnasia en la cancha de Newell´s en un partido desempate por el descenso. El descendido por los promedios había sido Arsenal y en la tabla anual los de Sarandí también estaban en el último puesto, por lo que el segundo descenso se dirimió entre el Sabalero y el Lobo, que habían terminado con los mismos puntos en la anteúltima posición.

Derrota y nuevo descenso

Colón cayó por 1 a 0 ante Gimnasia y con ese resultado bajó a la Primera Nacional, categoría a la que había descendido por última vez en 2014. Cabe recordar que los santafesinos venían de ganar su primer título en Primera División a mediados de 2021. Sin dudas fue un golpe durísimo para el Sabalero que tuvo un mal año y lo pagó muy caro.

El reclamo de Colón

Lamentablemente, en los últimos años se hizo bastante habitual presentar quejar formales por casi cualquier cosa. En esta oportunidad, el descenso de Colón fue verdaderamente claro. Pero el club santafesino protestó ante la AFA y pidió la anulación del descenso porque se cambiaron las reglas en medio de la competencia. Se pasó de tres a dos descensos y nunca quedó por escrito qué pasaba si el último de la tabla de promedios era el mismo que el de la tabla general, como sucedió en este 2023 con Arsenal.

La decisión del Tribunal de Disciplina

La AFA aceptó el reclamo de Colón, pero lo pasó al Tribunal de Disciplina, que se tomó unos días para analizar la situación. La decisión del Tribunal fue contundente y no aceptó el reclamo del Sabalero, por lo que el descenso quedó concretado. Ahora solo resta que la AFA lo haga oficial, pero de lo que no quedan dudas es que el histórico club santafesino no jugará en Primera en 2024.