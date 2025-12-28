Nació en Senegal, es vendedor ambulante en Quilmes y protagonizó uno de los mejores KO de 2025

El pasado 27 de diciembre, Touba Niang derrotó por KO técnico en el quinto round a Agustín Chávez en una pelea celebrada en la Federación Argentina de Boxeo. La velada tuvo varios combates, pero el senegalés Niang fue el protagonista de la noche con su KO en esta pelea de peso Welter que se había pactado a ocho rounds, pero que terminó antes de tiempo.

La historia de Touba Niang es de película. Sacrificio, desarraigo, travesías insólitas y en muchos casos peligrosas. Nació en Senegal, se trasladó a España en bus y luego en barco. Desde Europa llegó a Ecuador para luego, vía terrestre, arribar a Argentina, donde lo esperaba su hermano mayor, Abdou.

En Argentina tuvo que realizar varios trabajos, pero desde hace un tiempo se dedica a la venta ambulante en Quilmes, más precisamente en su calle peatonal emblemática, Rivadavia. Allí se gana la vida mientras su cabeza está en el boxeo, el deporte que lo apasiona y el que practica de manera profesional desde 2024.

El impresionante KO de Niang a Chávez

Tweet placeholder

Niang practica boxeo desde 2021, pero a partir de 2024 se convirtió en profesional. El pasado 27 de diciembre sorprendió a todos al salir a combatir contra Chávez con su pelo teñido con los colores de la bandera de Argentina, en una clara muestra de cariño por el país que lo recibió.

Cabe destacar que, desde su arribo al país, hace casi una década -ahora tiene 24 años- se sintió identificado con la cultura del país y que se apasionó por el deporte, tanto por el boxeo como también por el fútbol, siendo Boca su equipo preferido.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 3 mejores nocauts del boxeo mundial en 2025

DATOS CLAVE