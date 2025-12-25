Los 3 mejores nocauts del boxeo mundial en 2025

Aunque antes de despedirse al año todavía le quedan grandes combates por entregar, como el que este 27 de diciembre disputarán el Monstruo Japonés Naoya Inoue y el mexicano David Picasso por los títulos mundiales de peso supergallo de la FIB, el CMB y la OMB; ya es posible repasar los mejores nocauts que tuvo un 2025 cargado de acción y adrenalina para el boxeo.

Resulta imposible abordar todos los combates sancionados por organismos oficiales alrededor del mundo y es por esa razón que para destacar las mejores tres definiciones del año apuntamos a aquellos que involucran a peleadores de élite en combates internacionales.

3- Naoya Inoue vs. Ye Joon Kim

Apenas iniciado el año, el 24 de enero, Naoya Inoue acabó por demolición el primero de los cuatro combates que, una vez cumplida su presentación del próximo sábado ante David Picasso, habrá realizado en este 2025.

En la Ariake Arena, martilló sobre la humanidad del coreano Ye Joon Kim en el cuarto asalto hasta mandar a la lona a su oponente con un uno dos al rostro del que ya no logró recuperarse. Así, el japonés defendió de manera exitosa los títulos mundiales de peso supergallo de la FIB, la OMB y el CMB.

2-Oleksandr Usyk vs. Daniel Dubois

El 19 de julio, en el Estadio de Wembley, Oleksandr Usyk fue pura dinamita en su revancha ante Daniel Dubois por los títulos mundiales de peso pesado de la FIB, el CMB, la OMB y la IBO. En el quinto asalto, el británico ya había ido a la lona a causa de una combinación del ucraniano, quien segundos más tardes lo finalizó con un impecable y poderoso cross de izquierda.

1-Brian Norman Jr. a Jin Sasaki

Las imágenes no son aptas para espectadores sensibles. Antes de perder su título mundial de peso welter de la OMB ante Devin Haney en noviembre, Brian Norman Jr hizo una defensa exitosa y demoledora ante el japonés Jin Sasaki en tierras enemigas. Tras dos derribos en el primer round del combate que se desarrolló en el popular Ota-City General Gymnasium, Sasaki milagrosamente llegó hasta el quinto asalto, donde el estadounidense le propinó una mano fulminante que lo hizo caer seco a la lona, inconsciente, lo que llevó al árbitro a finalizar las acciones de manera inmediata.

Por espectacularidad y porque afortunadamente su rival se recuperó bien de semejante castigo, Brian Norman Jr. se llevó el premio a mejor KO del año.

