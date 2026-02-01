Es tendencia:
logotipo del encabezado
Futsal

Selección Argentina vs. Selección de Brasil EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la final de la Copa América de futsal: minuto a minuto

En el COP Arena de Luque se define al campeón del certamen continental.

¡Suenan los himnos!

Ya se viene la gran final de la Copa América.

Publicidad

LOS TITULARES DE BRASIL

Matheus De Lima; Marlon Oliveira, Dyego Zuffo, Jean Pierre Guisel y Marcel De Mendonca.

LOS TITULARES DE ARGENTINA

Lukas Acosta Altamirano; Agustín Plaza Teijon, Kevin Arrieta, Lucas Granda y Ángel Claudino.

Los árbitros del encuentro

  • Árbitro 1: Daniel Rodríguez (Uruguay)
  • Árbitro 2: Federico Piccardo (Uruguay)
  • Árbitro 3: Leonel Ruales (Ecuador)
  • 4° Árbitro: Jonathan Herbas (Ecuador)
  • Cronometrador: Fany Martínez (Paraguay)
  • Asesor de Árbitros: Néstor Valiente (Paraguay)

El camino de Brasil a la final

  • Fase de grupos - Fecha 1: Brasil 2 - Colombia 2
  • Fase de grupos - Fecha 2: Bolivia 0 - Brasil 6
  • Fase de grupos - Fecha 3: Chile 0 - Brasil 2
  • Fase de grupos - Fecha 4: Brasil 2 - Venezuela 1
  • Semifinal: Brasil 4 - Perú 2
Publicidad

El camino de Argentina a la final

  • Fase de grupos – Fecha 1:  Perú 1 – Argentina 4
  • Fase de grupos – Fecha 2: Argentina 1 – Uruguay 1
  • Fase de grupos – Fecha 3: Argentina 4 – Ecuador 0
  • Fase de grupos – Fecha 4: Paraguay 1 – Argentina 4
  • Semifinal: Argentina 2 – Venezuela 0

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Argentina juega contra Brasil por la final de la Copa América.
© Prensa AFAArgentina juega contra Brasil por la final de la Copa América.

En el COP Arena de Luque, por la final de la Copa América de futsal de Paraguay, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Brasil en búsqueda de un nuevo título continental. El encuentro comienza a las 17.00 horas y podrá verse tanto a través de DSports como de DGO.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca y Newell's se miden en La Bombonera
Fútbol Argentino

Boca y Newell's se miden en La Bombonera

Así se jugará el Sudamericano Sub 20 femenino en el que Argentina buscará su segunda clasificación consecutiva al Mundial
Fútbol femenino

Así se jugará el Sudamericano Sub 20 femenino en el que Argentina buscará su segunda clasificación consecutiva al Mundial

A qué hora juegan y qué canal pasa Argentina vs. Brasil por la final de la Copa América de futsal 2026
Polideportivo

A qué hora juegan y qué canal pasa Argentina vs. Brasil por la final de la Copa América de futsal 2026

Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto
Fútbol Argentino

Desábato confesó qué le dijo a Daniel Osvaldo para que le diera de comer pasto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo