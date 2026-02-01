En el COP Arena de Luque, por la final de la Copa América de futsal de Paraguay, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Brasil en búsqueda de un nuevo título continental. El encuentro comienza a las 17.00 horas y podrá verse tanto a través de DSports como de DGO.
Selección Argentina vs. Selección de Brasil EN VIVO y ONLINE vía DSports y DGO por la final de la Copa América de futsal: minuto a minuto
En el COP Arena de Luque se define al campeón del certamen continental.
¡Suenan los himnos!
Ya se viene la gran final de la Copa América.
LOS TITULARES DE BRASIL
Matheus De Lima; Marlon Oliveira, Dyego Zuffo, Jean Pierre Guisel y Marcel De Mendonca.
LOS TITULARES DE ARGENTINA
Lukas Acosta Altamirano; Agustín Plaza Teijon, Kevin Arrieta, Lucas Granda y Ángel Claudino.
Los árbitros del encuentro
- Árbitro 1: Daniel Rodríguez (Uruguay)
- Árbitro 2: Federico Piccardo (Uruguay)
- Árbitro 3: Leonel Ruales (Ecuador)
- 4° Árbitro: Jonathan Herbas (Ecuador)
- Cronometrador: Fany Martínez (Paraguay)
- Asesor de Árbitros: Néstor Valiente (Paraguay)
El camino de Brasil a la final
- Fase de grupos - Fecha 1: Brasil 2 - Colombia 2
- Fase de grupos - Fecha 2: Bolivia 0 - Brasil 6
- Fase de grupos - Fecha 3: Chile 0 - Brasil 2
- Fase de grupos - Fecha 4: Brasil 2 - Venezuela 1
- Semifinal: Brasil 4 - Perú 2
El camino de Argentina a la final
- Fase de grupos – Fecha 1: Perú 1 – Argentina 4
- Fase de grupos – Fecha 2: Argentina 1 – Uruguay 1
- Fase de grupos – Fecha 3: Argentina 4 – Ecuador 0
- Fase de grupos – Fecha 4: Paraguay 1 – Argentina 4
- Semifinal: Argentina 2 – Venezuela 0
Palabra autorizada
