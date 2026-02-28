Es tendencia:
A qué hora pelea y qué canal pasa Ailín Pérez vs. Macy Chiasson en UFC México

La peleadora argentina de la que todos hablan en UFC tiene un duro reto en un nuevo paso para buscar el cinturón.

Por Lucas Lescano

La argentina, una de las sensaciones de la UFC, va por más.
© GettyLa argentina, una de las sensaciones de la UFC, va por más.

Este sábado 28 de febrero, el octágono más famoso del mundo, el de la UFC, regresa a la Ciudad de México. Mientras los reflectores locales apuntan al esperado regreso de Brandon Moreno en el evento estelar, gran parte de la atención de Sudamérica recae en la cartelera preliminar: la argentina Ailín Pérez frente a la estadounidense Macy Chiasson.

Para la nacidad en Hurlingham, una de las peleadoras que más ruido está haciendo en la compañía, ésta no es una pelea más. Es la oportunidad dorada de confirmar que su nombre pertenece a la élite y de dar el paso definitivo rumbo a una oportunidad por el cinturón que hoy ostenta Kayla Harrison.

Ailín Pérez vs. Macy Chiasson: cara a cara

Ailín PérezPerfilMacy Chiasson
#7Ranking Peso Gallo#8
12-2-0 (Invicta en sus últimos 6 combates)Récord Profesional9-5-0 (Viene de dos derrotas al hilo)
Lucha, Grappling de presión y Derribos.Estilo BaseStriking, Alcance y Jiu-Jitsu.
Igualar la 2da mejor racha histórica de la división.El ObjetivoFrenar a la promesa y mantenerse en el Top 10.

“Fiona”, como le dicen a la peleadora argentina, se hizo muy conocida en los últimos combates no solo por someter a sus rivales, sino también por el baile “twerk” que hace tras cada una de sus peleas.

A qué hora pelea Ailín Pérez vs. Macy Chiasson

La pelea forma parte de la cartelera preliminar de la velada. El horario de entrada de las peleadoras al octágono variará según el ritmo de los combates anteriores, pero ésta es la hora de inicio de las preliminares.

  • 17:00 hs: México, Estados Unidos (Centro)
  • 18:00 hs: Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (Este)
  • 19:00 hs: Bolivia, Venezuela
  • 20:00 hs: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay (Se estima que Ailín estará peleando entre las 21 y las 22).
Cómo ver la pelea de Ailín Pérez y toda la velada de UFC México

A partir de 2026, los derechos de transmisión de la compañía para la gran mayoría de la región pasaron a ser de Paramount+.

  • Toda Latinoamérica: A través de la plataforma de streaming Paramount+ (con suscripción regular).
  • Alternativa Global: La velada completa también estará disponible a través del servicio oficial UFC Fight Pass.
Ailín Pérez va por otra victoria en México. Y por otro baile…(Getty)

La cartelera completa de UFC México

Cartelera Estelar

  • Peso Mosca (Combate Estelar): Brandon Moreno (México) vs. Lone’er Kavanagh (Inglaterra)
  • Peso Gallo (Combate Coestelar): Marlon “Chito” Vera (Ecuador) vs. David Martínez (México)
  • Peso Ligero: Daniel Zellhuber (México) vs. King Green (EE. UU.)
  • Peso Mosca: Edgar Cháirez (México) vs. Felipe Bunes (Brasil)
  • Peso Mosca: Imanol Rodríguez (México) vs. Kevin Borjas (Perú)
  • Peso Gallo: Santiago Luna (México) vs. Ángel Pacheco (EE. UU.)
Cartelera Preliminar

  • Peso Medio: Ryan Gandra (Brasil) vs. José Daniel Medina (Bolivia)
  • Peso Gallo Femenino: Ailín “Fiona” Pérez (Argentina) vs. Macy Chiasson (EE. UU.)
  • Peso Gallo: Cristian Quiñónez (México) vs. Kris Moutinho (EE. UU.)
  • Peso Pluma: Douglas Silva de Andrade (Brasil) vs. Javier Reyes (Colombia)
  • Peso Pactado (130 lbs): Regina Tarín (México) vs. Ernesta Kareckaitė (Lituania)
  • Peso Pluma: Erik Silva (Venezuela) vs. Francis Marshall (EE. UU.)
  • Peso Medio: Damian Pinas (Países Bajos) vs. Wes Schultz (EE. UU.)

DATOS CLAVE

  • Ailín Pérez enfrenta a Macy Chiasson este 28 de febrero en UFC Ciudad de México.
  • La transmisión oficial para Latinoamérica se realiza a través de la plataforma Paramount+ y Fight Pass.
  • La argentina Ailín Pérez llega con un récord de 12-2-0 y seis victorias consecutivas.
Lucas Lescano

