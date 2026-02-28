En una noche apasionante en la Ciudad de México, Ailín Pérez venció a Macy Chiasson por decisión unánime en el UFC México. En un combate electrizante a tres rounds, la argentina ganó claramente los últimos dos y le alcanzó para dominar en las tarjetas de los jueces. De esta manera, consiguió un triunfo muy importante en su carrera como profesional.

En una brillante actuación sobre el octágono, la oriunda de Hurlingham consiguió su sexta victoria consecutiva en UFC para reafirmar su excepcional crecimiento en el último tiempo. De esta manera, la peleadora albiceleste se adueñó del séptimo puesto del ranking y acelera su camino hacia las primeras posiciones para pelear por los cinturones más importantes del peso gallo.

Una vez finalizada la contienda, Ailín se expresó abiertamente y gritó a los cuatro vientos para que no queden dudas de su pasión. “Soy argentina, la conch* de su madre, pero viva México“, soltó Pérez mirando hacia las gradas que presenciaron uno de los combates más esperados del año por la suma importancia y gran rivalidad que se generó ante Macy Chiasson mediáticamente.

No conforme con esa declaración, la argentina redobló la apuesta y fue por mucho más. “El título tiene mi nombre, pero esta noche vine a buscar a Tracy Cortez“, expresó haciendo hincapié en la referente de la división y una de las principales luchadoras de la rama femenina de la UFC, que domina el género y acapara la atención de todo el ambiente de la MMA.

Como no podía ser de otra manera, Ailín volvió a las bases y sacó a lucir una de sus cualidades por fuera del deporte. Tal como acostumbró en el último tiempo al término de cada combate, realizó su tradicional twerk y bailó frente a la cámara de la transmisión encargada del evento. Así las cosas, la peleadora albiceleste cerró su fantástica participación en esta jornada apasionante de UFC.