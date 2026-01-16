Pep Guardiola perdió la cabeza y ofertó 30 millones por un defensor que queda libre en seis meses

El mercado de pases de enero ha tenido ya algunos traspasos resonantes, como el de Claudio Echeverri al Girona, Conor Gallagher a Tottenham o el de Antoine Semenyo al Manchester City, que sin dudas es el más resonante de todos. Sin embargo, los Citizens no están conformes con los 72 millones gastados y se animarían a desembolsar otros 30 millones en lo que resta de la ventana.

Pep Guardiola tiene un objetivo que lleva buscando desde hace varios mercados pero que le ha sido negado en reiteradas ocasiones: Marc Guehi. El defensor central de 25 años que milita en el Crystal Palace. No obstante, la situación actual es diferente, ya que a Guehi apenas le quedan 6 meses de contrato con los Eagles.

Marc Guehi, el objetivo del Manchester City. (Getty)

Manchester City bien podría dejar que el contrato de Guehi se termine y ficharlo libre a finales de temporada, pero los últimos reportes indicaban que el club está dispuesto a pagar 30 millones por su pase ahora mismo. Parece una locura, pero Pep Guardiola tiene sus motivos.

Las dos razones por las que el City ofertó por Marc Guehi

Primero y principal, quiere al jugador para reforzar el plantel –que actualmente tiene lesionados a Ruben Dias y Josko Gvardiol– de cara a la segunda mitad de la temporada, donde se definirán los diferentes campeonatos. Manchester City sigue con vida en Carabao Cup, FA Cup, Champions League y es segundo en la Premier, a seis del Arsenal.

Las lesiones de Ruben Dias y Josko Gvardiol obligan al Manchester City a apurarse en el mercado.

Y, por otro lado, anticiparse a otros clubes que podrían tentar a Guehi. Marc Guehi ha sido también objetivo del Liverpool en los últimos mercados, pero el defensor de la selección inglesa fue declarado como intransferible por parte del Crystal Palace, aunque el club ya no podrá retenerlo más al finalizar su contrato actual.

Marc Guehi se unirá al Manchester City

Fabrizio Romano confirmó el fichaje de Marc Guehi por Manchester City en una cifra superior a las 20 millones de libras esterlinas, por lo que se trata de una cifra cercana a los 30 millones de euros, pero que no llega a dicha marca. Crystal Palace aceptó la propuesta y el futbolista también, por lo que el traspaso es una realidad.

En síntesis