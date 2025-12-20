Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Tottenham 0-2 Liverpool EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney + por la Premier League: minuto a minuto

En Londres, los Spurs y los Reds se enfrentan por la fecha 17 del certamen.

65' ¡Gol de Liverpool!

Frimpong metió un centro desde la banda derecha y Ekitike le ganó a todos de cabeza para aumentar la ventaja.

Publicidad

63' El travesaño salvó a Liverpool

Kolo Muani armó una buena jugada personal, remató cruzado y la pelota pegó en el travesaño.

59' Segundo cambio en Liverpool

Lesionado tras convertir el gol, Isak se retiró con problemas de tobillo e ingresó Frimpong.

58' Primer cambio en Tottenham

Brennan Johnson ingresó por Bergvall.

56' ¡Gol de Liverpool!

Wirtz habilitó a Isak, quien dentro del área definió de primera y abrió el marcador para la visita.

Publicidad

53' Tottenham se defiende ante las embestidas de Liverpool

Con un hombre de más, el equipo visitante acorrala a su rival, pero no puede romper el cerrojo defensivo.

45' ¡Comenzó el segundo tiempo!

Ya se juegan los segundos 45 minutos en Londres.

Primer cambio en Liverpool

Alexander Isak ingresó en lugar de Bradley.

50' ¡Final del primer tiempo!

Al cabo de la primera mitad, Tottenham y Liverpool igualan sin goles en Londres.

38' Lo tuvo Tottenham

Kolo Muani quedó mano a mano con Alisson, que se arrojó al piso y le ganó el duelo.

Publicidad

36' Vicario salvó a Tottenham

Wirtz remató a colocar dentro del área y el arquero voló a su palo izquierdo para negarle el tanto.

32' Expulsado Simons

Por la fuerte infracción a Van Dijk, el jugador de Tottenham vio la roja directa.

Tweet placeholder

31' El VAR llamó al árbitro

Por la infracción de Simons a Van Dijk, Brooks analizará una posible roja al jugador de Tottenham.

29' Primer amonestado del partido

Xavi Simons vio la amarilla por una falta a Van Dijk.

27' Respondió Tottenham

Kolo Muani cabeceó en el área chica y Alisson contuvo en un tiempo.

Publicidad

23' Liverpool domina

El equipo visitante es el que tiene la tenencia del balón, pero por el momento no logra inquietar a su rival.

12' Avisó Liverpool

Mac Allister metió un centro al área, cabeceó Van Dijk y contuvo Vicario.

3' Ekitike encendió las alarmas

Luego de recibir un golpe en la cara, el delantero de Liverpool quedó tendido en el suelo y necesitó atención médica.

0' ¡Comenzó el partido!

Ya se juegan los primeros 45 minutos en Londres.

El árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia será  John Brooks.

Publicidad

La formación de Liverpool

La visita forma con: Alisson; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Curtis Jones, Ryan Gravenberch; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

La formación de Tottenham

El equipo local sale con: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Xavi Simons; Randal Kolo Muani.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Tottenham y Liverpool se enfrentan en Londres.
© GettyTottenham y Liverpool se enfrentan en Londres.

En el Tottenham Hotspur Stadium, por la fecha 17 de la Premier League, Tottenham recibe a Liverpool en un duelo de necesitados de puntos pensando en la clasificación a competencias internacionales. El encuentro comienza a las 14.30 horas de Argentina y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

Lee también
La amenaza de un crack de la Premier League a Cuti Romero para el Mundial 2026: “Te rompo”
Mundial 2026

La amenaza de un crack de la Premier League a Cuti Romero para el Mundial 2026: “Te rompo”

El New York Times se rinde ante Cuti Romero tras su gol de chilena en Tottenham: “Una razón para creer”
Noticias de la Premier League

El New York Times se rinde ante Cuti Romero tras su gol de chilena en Tottenham: “Una razón para creer”

Aston Villa podría vender a Dibu Martínez por culpa de Inter
Fútbol europeo

Aston Villa podría vender a Dibu Martínez por culpa de Inter

Morena Beltrán desconoció el motivo por el que Blondel no es tenido en cuenta en Boca
Boca Juniors

Morena Beltrán desconoció el motivo por el que Blondel no es tenido en cuenta en Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo