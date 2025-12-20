En el Tottenham Hotspur Stadium, por la fecha 17 de la Premier League, Tottenham recibe a Liverpool en un duelo de necesitados de puntos pensando en la clasificación a competencias internacionales. El encuentro comienza a las 14.30 horas de Argentina y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.
Tottenham 0-2 Liverpool EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney + por la Premier League: minuto a minuto
En Londres, los Spurs y los Reds se enfrentan por la fecha 17 del certamen.
65' ¡Gol de Liverpool!
Frimpong metió un centro desde la banda derecha y Ekitike le ganó a todos de cabeza para aumentar la ventaja.
63' El travesaño salvó a Liverpool
Kolo Muani armó una buena jugada personal, remató cruzado y la pelota pegó en el travesaño.
59' Segundo cambio en Liverpool
Lesionado tras convertir el gol, Isak se retiró con problemas de tobillo e ingresó Frimpong.
58' Primer cambio en Tottenham
Brennan Johnson ingresó por Bergvall.
56' ¡Gol de Liverpool!
Wirtz habilitó a Isak, quien dentro del área definió de primera y abrió el marcador para la visita.
53' Tottenham se defiende ante las embestidas de Liverpool
Con un hombre de más, el equipo visitante acorrala a su rival, pero no puede romper el cerrojo defensivo.
45' ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juegan los segundos 45 minutos en Londres.
Primer cambio en Liverpool
Alexander Isak ingresó en lugar de Bradley.
50' ¡Final del primer tiempo!
Al cabo de la primera mitad, Tottenham y Liverpool igualan sin goles en Londres.
38' Lo tuvo Tottenham
Kolo Muani quedó mano a mano con Alisson, que se arrojó al piso y le ganó el duelo.
36' Vicario salvó a Tottenham
Wirtz remató a colocar dentro del área y el arquero voló a su palo izquierdo para negarle el tanto.
32' Expulsado Simons
Por la fuerte infracción a Van Dijk, el jugador de Tottenham vio la roja directa.
31' El VAR llamó al árbitro
Por la infracción de Simons a Van Dijk, Brooks analizará una posible roja al jugador de Tottenham.
29' Primer amonestado del partido
Xavi Simons vio la amarilla por una falta a Van Dijk.
27' Respondió Tottenham
Kolo Muani cabeceó en el área chica y Alisson contuvo en un tiempo.
23' Liverpool domina
El equipo visitante es el que tiene la tenencia del balón, pero por el momento no logra inquietar a su rival.
12' Avisó Liverpool
Mac Allister metió un centro al área, cabeceó Van Dijk y contuvo Vicario.
3' Ekitike encendió las alarmas
Luego de recibir un golpe en la cara, el delantero de Liverpool quedó tendido en el suelo y necesitó atención médica.
0' ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Londres.
El árbitro del encuentro
El encargado de impartir justicia será John Brooks.
La formación de Liverpool
La visita forma con: Alisson; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Curtis Jones, Ryan Gravenberch; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; Hugo Ekitike.
La formación de Tottenham
El equipo local sale con: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Rodrigo Bentancur; Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, Xavi Simons; Randal Kolo Muani.
