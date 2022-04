Falta un montón. Más de 200 días separan este martes 19 de abril del Mundial de Qatar 2022. Igualmente, Lionel Scaloni y todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina ya analizan rivales rigurosamente y están atentos a todas las novedades. La cabeza está allá, el grupo está definido y cada detalle será clave para soñar con levantar la del Mundo. Ahora, el DT sigue de cerca a la figura de México, que se perderá lo que resta de la Liga MX y no juega hace siete partidos.

"Después de realizarle estudios de imagen y ser valorado por un especialista de rodilla, se tomó la decisión de realizar una artroscopia para hacer limpieza de dicha articulación, la cual se llevará a cabo este miércoles 20 de abril", dice el comunicado de Rayados sobre Rogelio Funes Mori, el delantero argentino que representará a México en Qatar. Así, el 9 se perderá lo que resta del torneo local con la camiseta del Monterrey.

El ex River, que no juega desde la victoria 2-1 de su equipo ante América por la jornada 9, venía arrastrando una lesión en miofascial de recto femoral del muslo derecho que le impidió decir presente en Rayados en ¡siete duelos! Claro, no estuvo vs. Mazatlán, Juarez, Tigres UNAL, Toluca, Santos Laguna y Chivas de Guadalajara, por lo que su ausencia ya causa malestar entre los hinchas.

Aparte, cabe recordar que por la misma lesión Rogelio Funes Mori tampoco fue convocado frente a Estados Unidos, Honduras y El Salvador, por lo que no pudo estar en la última recta de la clasificación de La Tri. Igualmente, en la previa a la Copa del Mundo el punta se animó a sentirse dentro de la lista final del Tata Martino.

Funes Mori y una frase polémica pensando en Qatar

En diálogo con Fox Sports, el mellizo imaginó cómo sería hacerle un gol a su Argentina natal y generó algunas críticas: "Sería un sueño para mí ir al Mundial. Como digo, son sentimientos, sueños que me he propuesto y todo va a depender de mí. El gol lo festejaría con todo mi corazón”.

"Vienen cosas lindas, el sueño de todo jugador es disputar el Mundial y hay que trabajar por pelear un puesto en la lista”, comentó hace unos días el 9. Y claro, post recuperación deberá volver a demostrar un nivel alto y convencer a Martino de que es el indicado. Aunque hay una realidad y es la que anota Scaloni: con una operación y tanta inactividad, seguramente Funes Mori no llegue al 100%.