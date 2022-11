Lionel Scaloni comienza a pulir los últimos detalles para el cruce decisivo de este miércoles ante Polonia, en busca de los Octavos de Final. ¿Equipo que gana no se toca?

El probable once de la Selección Argentina ante Polonia por el Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina afrontará una verdadera final, cuando se mida ante Polonia este miércoles, por la 3° jornada del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. A continuación, conocé cuál es la formación que se perfila a iniciar el encuentro.

Tras las primeras prácticas de fútbol luego del triunfo ante México, dos futbolistas cuentan con chances concretas de meterse en el once titular: Enzo Fernández y Leandro Paredes.

El ex River viene de convertir un golazo en el último partido, y dejando grandes impresiones en los entrenamientos. El ex Boca, por su parte, ya se encuentra pleno físicamente y listo para recuperar su lugar en el once. De plasmarse, reemplazarían a Alexis Mac Allister y Guido Rodríguez, respectivamente.

+ Posible once de la Selección Argentina vs. Polonia por el Mundial de Qatar 2022:

Considerando las posibles modificaciones mencionadas, el equipo que se empieza a perfilar en Argentina para enfrentar a Polonia en el Estadio 974 iría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

+ ¿Cuándo juega la Selección Argentina vs. Polonia por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Argentina vs. Polonia se llevará a cabo este miércoles 30 de noviembre, en el Estadio 974 de Doha, desde las 16.00 hora Argentina, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

+ ¿Cómo y dónde ver Argentina vs. Polonia por el Mundial de Qatar 2022?

El partido Argentina vs. Polonia será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Argentina por las pantallas de TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DeporTV, DSports, DGO, DirecTV 4K, Claro 4K, Telecentro 4K, Flow Eventos 4K y Cont.ar.

