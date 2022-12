Desde Doha.- José Néstor Pekerman, una de las más importantes eminencias del fútbol sudamericano, compartió su mirada con Bolavip en la zona de Souq Waqif (en el centro de Doha) respecto al desarrollo que lleva la Copa del Mundo de Qatar 2022, certamen que está a punto de vivir los Cuartos de Final con duelos que prometen ser apasionantes (Argentina vs. Países Bajos, Brasil ante Croacia, Inglaterra frente a Francia y Portugal contra Marruecos).

''Hasta ahora las sensaciones son todas muy buenas por el nivel que están mostrando los equipos y porque hay muchas sorpresas. Hay algunos cambios que son importantes analizar. Siempre el Mundial deja cosas para trabajar, por eso estamos acá observando y sacando conclusiones'', señaló en primera instancia el entrenador, a raíz de las evaluaciones que se encuentra realizando en función del proceso que ya inició al frente del combinado mayor de Venezuela.

Y siguiendo con su valoración, expresó que Sudamérica se encuentra con chances reales de recuperar la Copa del Mundo: ''Argentina y Brasil están muy enganchados para pelear por el título, más cerca que en otras oportunidades. Se ve que hubo países que proyectaron y hoy pueden resolver de una manera superior. Y hay otros que se pudieron ver sorprendidos porque a veces no se gana con la historia o con las estadísticas''.

Por otro lado, contó cómo vive este Mundial como espectador: ''En un aspecto disfrutándolo como aficionado, mirándolo desde afuera sin estar con la presión de la responsabilidad que uno tiene, sino que los análisis son mucho más tranquilos y más fáciles, por supuesto. Y mentalmente esto ayuda para seguir preparándose. Las ideas te fluyen después de todo esto para mirar hacia el futuro. Es bueno para ver a los equipos y no quedarnos con el accidente de los resultados, sino ver la evolución que hay de los equipos''.

José Pekerman: ''Los países en los que se vive la pasión por el fútbol, no pueden no hacer todo lo posible para participar de un Mundial''

José Pekerman aprovechó para recordar el proceso que encabezó y que, sin dudas, marcó la historia de la Selección Colombia y, de paso, resaltó la penosa ausencia de los cafeteros en Qatar 2022: ''Para Colombia fue histórico en su momento. Nos fue muy bien. Los objetivos se cumplieron. El pueblo colombiano nos apoyó, los jugadores tuvieron una actuación sorprendente, se hizo un buen recambio, se le dio la oportunidad a muchos otros futbolistas que pudieron participar de un Mundial, aunque algunos sufrieron lesiones con sus clubes. Pero que hayan vivido la experiencia del Mundial fue fantástico. Siempre digo que en los países que se vive la pasión por el fútbol, no pueden no hacer todo lo posible para participar de un Mundial, no se puede faltar. Nuestro paso por Colombia lo disfrutamos mucho y es un recuerdo que llevo en el corazón''.

El momento en el que se encuentra su proyecto para la Selección de Venezuela

''Estamos en el inicio de un proceso en el que la gente de Venezuela quiere un cambio. Nosotros estamos en la etapa de análisis. Hemos comenzado, pero esto es a largo plazo. Análisis de lo que nos han pedido, de marcar pautas para lograr un mejor rendimiento de lo que han tenido hasta ahora. Siempre pasa esto de desarrollar una etapa de base, de organización, para después meterse en la competencia grande para cumplir con lo que aspira el pueblo venezolano y con la intención de los dirigentes que es que se vayan cumpliendo esas etapas''.

José Pekerman destacó la principal particularidad que ofreció el Mundial de Qatar 2022 a los aficionados

''El público disfruta de un evento así, por lo que es la ciudad y porque puede ver varios partidos. Eso es maravilloso. Las distancias son cortas, se pueden ver dos o tres partidos al día. Es una experiencia muy buena. Y en mi caso estoy esperando las instancias finales para terminar de hacer un análisis completo'', remarcó José Néstor Pekerman en su conversación con Bolavip en Qatar.

