La insólita apuesta que hicieron Szczesny y Messi en pleno partido: "No le voy a pagar"

Con la victoria de la Selección Argentina ante Polonia ya en el bolsillo, es mucho más fácil hablar del penal que Wojciech Szczesny le tapó a Lionel Messi. El arquero se mandó un atajadón tras el remate del 10, luego de lo que fue una llamativa decisión del árbitro Danny Makkelie.

La jugada fue tan polémica que hasta algunos argentinos dudaban si había existido alguna infracción del 1 sobre Leo. El propio arquero de la Juventus estaba confiadísimo de que, pese al llamado del VAR, el juez iba a dar saque de arco. Tal es así que se animó a jugarle una apuesta en pleno partido.

“Hablamos antes del penal. Le dije que apostaría 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar. Así que he perdido una apuesta contra Messi”, soltó entre risas Szczesny y agregó: “No sé si eso está permitido en la Copa del Mundo. Probablemente me van a sancionar por eso".

"No me importa en este momento. Así que tampoco le voy a pagar. A él no le importan 100 euros, vamos”, tiró. ¡Reclamalos, Leo!

Además, el arquero polaco reveló lo que le dijo al árbitro apenas Messi se tiró al suelo acusando una infracción: “Inmediatamente le dije al árbitro que lo toqué con la mano en la cara, pero solo lo golpeé en un costado. Le dije que hubo contacto, pero no creo que haya penal. El árbitro decidió lo contrario y está bien”.