Somos campeones del mundo y durante todo Qatar 2022, quedó demostrado que fuimos el mejor seleccionado del campeonato en cuanto a rendimientos colectivos e individuales. Por eso, más de un equipo de jerarquía ha dejado en claro que echaron un ojo en varios futbolistas de Argentina que levantaron la Copa del Mundo en Lusail tras vencer a Francia en los penales. De esta forma, son en principio siete los jugadores de la Scaloneta que en enero, con el mercado de pases abierto, podrían cambiar de club. ¿Quiénes serían y quiénes los buscan?

Nicolás Otamendi

El central fue uno de los mejores defensores del Mundial liderando varias de las estadísticas avanzadas entre todos los competidores de su posición. Junto con Cuti Romero y Josko Gvardiol, integraron el top 3 de los zagueros más completos de la Copa del Mundo. Siendo actualmente el capitán de un Benfica que sorprendió esta temporada en Europa ganando un grupo de Champions League en donde se encontraban PSG y Juventus, su futuro aún no está definido ya que ha generado interés en clubes como Sevilla y Atlético Madrid, así como también en River, club del cual es hincha y donde manifestó que quiere cerrar su carrera. Sin embargo, tras este Mundial que disputó, desde Europa buscarán seducirlo para que se quede en aquel continente un tiempo más.

Enzo Fernández

El Golden Boy del Mundial, la gran estrella juvenil y la revelación de Argentina en Qatar 2022. Enzo no tiene techo y lo demostró durante toda la Copa del Mundo. Por eso, pese a tener solo unos meses en Benfica, el ex River ya genera codicia entre los grandes equipos del mundo y por eso, entre el Real Madrid y el Liverpool se están peleando por su ficha. Incluso, desde España afirmaron en plena disputa mundialista que el volante de 21 años tenía un pre-acuerdo con el conjunto inglés y que se ultimarían detalles en el contrato apenas se termine el Mundial, algo que de momento no se conocieron mayores certezas. Aún así, parece que el destino de Enzo Fernández será en la Premier League en el cortísimo plazo.

Alexis Mac Allister

Alexis fue uno de los nombres más sorpresivos y gratos para la Selección en esta edición del Mundial donde se volvió a gritar campeón tras 36 años en esta competencia. Titular en 6 de los 7 encuentros de Argentina en la Copa del Mundo (en la derrota con Arabia del debut no lo fue), siendo autor de un gol en al travesía hasta la obtención del ansiado trofeo para la Albiceleste, el ex Argentinos y Boca la rompió toda con su simpleza, su toma de decisiones y su visión en este Mundial y por eso, tiene los días contados en el Brighton inglés, donde es la gran figura. Interesa en el Inter, Tottenham, Juventus y Atlético Madrid de momento, pero será uno de los grandes nombres en el mercado.

Ángel Di María

¿Qué más decir del Fideo? Final que juega con la Selección es una final que gana y a su vez en la que es protagonista. Con su gol en Lusail, Di María encaminó el triunfo contra Francia que luego terminó complicándose, pero igualmente fue parte del resultado que en los penales se inclinó favorablemente para Argentina. Y si bien este fue su único tanto en Qatar, cabe recordar que el rosarino se perdió el partido de octavos de final y la semi, y en cuartos solo ingresó faltando diez minutos en el alargue, por lo que por cuestiones físicas, no estuvo al 100% en la Copa. Así y todo, volvió a ser clave en la obtención del título y una vez más tuvo su momento en la final, totalmente heróico. En la Juventus llegó hace solo meses pero no descartan que en enero pueda marcharse, ya que en junio vence su vínculo y solo de esta forma podrían obtener rédito económico. Se conoce del interés de equipos de la MLS, de Brasil, algunos clubes de Europa y aparece la ilusión de Rosario Central de tenerlo. De momento, nada más concreto.

Emiliano Martínez

El mejor arquero del mundo. No quedan más que adjetivos elogiosos para el golero argentino que fue más que clave en la obtención de la Copa del Mundo para la Scaloneta. A nivel clubes, Dibu se encuentra hace más de dos temporadas en el Aston Villa y durante este 2022 renovó por 4 años más en el club de Birmingham, pero por su calidad bajo los tres palos y su irreverente actitud en cada partido que juega, dejó en claro que está para dar el salto a un equipo que domine a nivel mundial y por eso, no se descarta que pueda partir de los "Villanos" este mercado de pases, más todavía ante el interés de Bayern Múnich de contar con él para reemplazar a Manuel Neuer, quien sufrió una lesión en la rodilla y será baja por lo que resta de la temporada. ¿Será este el momento del cambio para el marplatense?

Nahuel Molina

El lateral-carrilero demostró en Qatar 2022 que está para grandes cosas. Haciéndose dueño de la banda derecha de la Selección campeona del mundo, Molina dejó en claro que tanto en ataque como en defensa puede ser un arma letal para cualquier equipo, sobre todo en esquemas con tres centrales, ya que puede desligarse un poco más de la marca y ser más punzante para la ofensiva. Su rendimiento generó que varios clubes importantes se fijen en él, ya que en el Atlético Madrid es bastante cuestionado por su proceso de adaptación. equipos como Chelsea se mostraron interesados en el surgido en Boca y por eso, en este mercado de pases podría emigrar rumbo a la Premier League.

Thiago Almada

Tuvo pocos minutos en la Copa del Mundo, únicamente ante Polonia en fase de grupos y ante Australia ingresando desde el banco de suplentes, pero igualmente demostró que pese a ser la gran sorpresa de Scaloni en la convocatoria, tiene chapa para ser especial a futuro. Por eso, su salida de la MLS podría llegar más temprano que tarde. Aunque aún no hay ofertas por él, su perfil es de los típicos que atraen a los equipos de mitad de tabla de grandes ligas que aspirar a pegar un salto de calidad con un refuerzo juvenil para que sea su estrella de cara al largo plazo. A esperar, pero no sería extraño verlo en el viejo continente pronto.