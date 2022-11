"Messi no es argentino": la curiosa frase de una figura de la Selección de Brasil

Brasil juega mañana desde las 13:00 por la segunda fecha del Grupo G ante Suiza, con el objetivo de volver a sumar de a tres, para así asegurarse la clasificación a octavos de final a falta de una fecha y darle así descanso a sus habituales titulares en el último partido, ante Camerún.

Como es costumbre en el día previo del partido, un jugador y el director técnico de cada seleccionado habla en conferencia de prensa. En este caso, quien habló en representación de Brasil fue Marquinhos, el defensor del Paris Saint Germain, en donde es compañero de Lionel Messi. Durante la conferencia, el defensor brasileño destacó la figura del 10 argentino y de Cristiano Ronaldo.

"Messi no es argentino, Cristiano no es portugués, van más allá que eso. Son un privilegio para el fútbol”, comenzó el capitán del PSG, que agregó que "para la gente que ama este deporte, los torneos, la competición, son un tesoro. No pertenecen solo a sus países. Todos disfrutamos de su presencia, de verlos jugar”.

+ ¿No sabés como es el fixture completo de Qatar 2022 ? Te dejamos acá el calendario mundialista



Por último, destacó lo que significa jugar tanto con Messi como con las figuras de Brasil: "He jugado con Neymar, con Messi, y me beneficio de su presencia. La vida sigue, otras generaciones llegarán, pero debemos disfrutarlos todo lo que podamos".

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante: https://bit.ly/BV-app22