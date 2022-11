No está el Kun: con quién compartirá habitación Messi en la concentración de Qatar 2022

16 años. Cuatro Mundiales. Juegos Olímpicos. Amistosos. Copas América y Eliminatorias. Derrotas y victorias. Llantos y risas. Lionel Messi y Sergio Agüero compartieron cuarto en cada concentración de la Selección Argentina. Desde el 2005, cuando daban sus primeros pasos, hasta en la última final en Brasil, ambos consagrados y figuras. Ahora, La Pulga irá por el objetivo más importante de su carrera y, sin el Kun, deberá cambiar de compañero de habitación en Qatar.

A pesar de que Sergio Agüero viajará a Qatar, él mismo se encargó de asegurar que no será parte de la delegación: "Hablé con Chiqui (Claudio Tapia), fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha. Tengo buena relación con todo el mundo, pero no me veo estando con el cuerpo técnico y con los chicos el día a día".

Luego de que el Kun asegure que irá "como un hincha más" a la Copa del Mundo, en las redes sociales todo el mundo se pregunta con quién compartirá habitación el 10 en Qatar. Y si bien algunos nombres se caen de maduro, un ex compañero de Leo se encargó de comentarle a Bolavip que "aún no se sabe con quién va a concentrar".

Si nos dejamos llevar por lo que puede observarse desde afuera, el del PSG tiene una gran relación con Rodrigo De Paul, aunque Fideo Di María podría ganarle por antigüedad. Además, Leo Paredes, Papu Gómez, Nico Otamendi y Dibu Martínez también son muy cercanos a La Pulga, que tendrá para elegir. ¿Quién no va a querer compartir la concentración con el mejor del mundo?