La Selección Argentina, campeona de la Copa América y con un impresionante invicto, tendrá como rivales en el Grupo C a 3 selecciones que viven actualidades muy flojas. ¿Más candidata que nunca?

Los caminos se siguen abriendo para que la ilusión de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022 esté más a flor de piel que nunca. Basta con ver la actualidad de las 3 selecciones que compartirán el Grupo C con la Albiceleste para tomar dimensión verdadera de esto.

Es que Polonia, México y Arabia Saudita, en contrapartida con el increíble momento que vive el conjunto de Lionel Scaloni, atraviesan realidades difíciles que no hacen más que sembrar infinidad de dudas a la hora de pensar en sus aspiraciones mundialistas.

Arabia, quizás la "cenicienta" del grupo en la previa, viene de caer ante un alternativo equipo de Colombia y también frente a Venezuela, dos seleccionados que se quedaron afuera del Mundial y que están en pleno proceso de reconstrucción.

México, en tanto, tiene en Gerardo Martino al "chivo expiatorio" de la bronca de los hinchas y también de parte del periodismo. El DT argentino aparece como el principal apuntado por las flojas actuaciones del "Tri", que en la última ventana FIFA volvió a dejar muchas dudas y que, por ejemplo, cayó estrepitosamente por 3 a 0 frente a Uruguay.

Finalmente, la Polonia de Robert Lewandowski, quien a priori podría tomarse como el rival más duro para Argentina en la primera fase, es el que peor actualidad tiene. De hecho, el 1-6 ante Bélgica (que luego le volvió a ganar por 1-0), disparó todo tipo de críticas y puso una enorme señal de alarma entre los polacos.

Así las cosas, cuando faltan poco más de 5 meses el Mundial, el panorama para Argentina no podría ser mejor. A la increíble actualidad de los de Scaloni se le suma esta estrepitosa realidad de los 3 rivales del Grupo C, que obviamente no garantiza absolutamente nada al tratarse de una Copa del Mundo pero sí ubica a la Albiceleste como indiscutida favorita a meterse en octavos.



LA REALIDAD DE LOS RIVALES DE ARGENTINA EN EL GRUPO C