La prioridad en este mercado de pases para River es incorporar un delantero para suplir la baja que supondrá la salida de Julián Álvarez una vez transcurridos los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, hasta ahora todas las posibilidades le dieron reveses al Millonario, como el que le ocurrió este jueves con uno de los pretendientes. Y en el mientras tanto, Marcelo Gallardo esboza lo que será el debut ante Defensa y Justicia en la Liga Profesional este domingo.

Palmeiras pagó una millonada por un objetivo de River

En plena competencia, para el Millonario sonó el nombre de Miguel Merentiel y, a priori, era la alternativa más viable en cuanto al costo de transferencia y salario. Sin embargo, para sorpresa de todos, Palmeiras negoció en silencio y abrochó al delantero uruguayo en cuestión de horas, por lo que el jugador hizo las valijas y se marchó de Defensa y Justicia para sumarse al fútbol de Brasil.

River siguió buscando en el terreno local y posó sus ojos en jugadores como Ezequiel Bullaude y José López, pero ambos clubes pusieron sus pretenciones muy altas y la demanda por un potencial traspaso superaba los 10 millones de dólares. Desde Núñez se interesaron particularmente por el atacante de Lanús y hubo negociaciones en marcha, pero el Verdao volvió a meter la cola en el asunto y arruinó todo los planes de Gallardo.

Palmeiras no tardó en cerrar la negociación con José López, según contó el periodista Germán García Grova, y la operación se hará por 10 millones de dólares limpios para el Granate.

Borja volvió a hablar sobre River y sorprendió

El delantero colombiano se refirió a los rumores que lo vinculan con el Millonario, pero su declaración no fue la misma que las del otro día en donde aseguraba que se quedaba en Junior. "Hoy no voy a hablar de los rumores a River Plate por respeto a Junior y a la hinchada. Ahora solo pienso en Junior", afirmó. Esta vez, el delantero no negó rotundamente su salida tal como lo hizo la semana pasada y la ilusión en River vuelve a reflotarse.

El clima en el Tiburón no es el mejor tras haber quedado afuera de la Copa y Borja intentó calmar las aguas. "Es normal que cuando el equipo no esté bien señalen a los que tienen experiencia. Es momento de estar tranquilos, de no perder la cabeza, estamos a 3 puntos de Millonarios y muchas sudamericanas van a venir", aseguró. Hasta ahora, su permanencia en Junior no está asegurada y en Núñez son optimistas para avanzar con la negociación.

Vélez, a punto de reforzarse con Diego Godín

El "Cacique" Medina tuvo una gran experiencia en el fútbol argentino y por eso la directiva de los de Liniers se decidieron por él como DT para este nuevo ciclo. Y sabiendo que deberá reforzar el plantel de cara a la competencia nacional e internacional, el entrenador uruguayo ya le hizo su primer pedido de "mega" jerarquía a la dirigencia: Diego Godín.

Tras un largo periplo en Europa, donde se convirtió en ídolo del Atlético Madrid y tuvo sus pasos por el Inter de Milán, el defensor charrúa pasó los últimos seis meses en Atlético Mineiro y según confirmó el periodista Germán García Grova, Vélez ya negocia por su pase con el conjunto brasileño para convertirlo en su primer refuerzo de lujo. Y de hecho, el relator partidario del Fortín, Gianluca Poggi, lo dio como refuerzo cerrado.

Hace solo días había comenzado a sonar a través de medios brasileños como posible refuerzo de River ante el interés de Marcelo Gallardo de contar con él, pero Vélez se movió con mayor rapidez y se encontraría cerca de cerrar al zaguero uruguayo de 36 años, quien tendría así su primera oportunidad en el fútbol argentino. Cabe destacar que en los octavos de final de la Copa Libertadores, Vélez se enfrentará con el Millonario, en lo que será un duelo que cada vez tiene más condimentos.

La situación contractual de Quintero que River busca solucionar

Cuando se confirmó su regreso, Quintero había arreglado su contrato en Nuñez a préstamo por doce meses. Una decisión que la dirigencia tomó tras encontrarse con varias complicaciones en la liberación del jugador.

Una desvinculación que por fin se hizo efectiva durante los últimos días luego de que el Shenzhen no pague su deuda al jugador y que ahora podría cambiar el futuro cercano de Quintero ya que el volante ahora no tiene la obligación de irse en diciembre sino que dependerá pura y exclusivamente de su decisión.

Siendo oficialmente jugador libre,desde la comisión directiva de River ya se comunicaron con el entorno del jugador para comprar la totalidad del pase de Juan Fernando Quintero. Una transacción que podría estar entre los 2.5 y los 4 millones de dólares.

El posible XI vs Defensa

Ante un panorama complicado por las lesiones y la fecha FIFA, el entrenador del Millonario deberá rotar medio equipo para visitar una cancha muy complicada en el debut de la Liga Profesional.

De esta manera, el posible once que Gallardo pondría en cancha para debutar en la Liga Profesional de Fútbol sería: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana o Andrés Herrera, Jonathan Maidana, Leandro González Pirez o Mamamma, Elías Gómez; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino o Tomás Pochettino, Esequiel Barco; Braian Romero.