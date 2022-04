River ganó con mucha autoridad ante Fortaleza en la segunda fecha de la Copa Libertadores y se encamina en su grupo con puntaje ideal. Enzo Fernández la rompió una vez más, pero este partido fue especial porque lo vinieron a ver desde Europa. Además, entre otras buenas noticias, Robert Rojas ya fue dado de alta médica y comenzará con su recuperación tras la fractura de tibia y peroné. Esto, y más, en las noticias del conjunto millonario.

Victoria en la Copa ante Fortaleza

El Millonario ganó por 2 a 0 con dos golazos; uno de Enzo Fernández y el otro de Nicolás De La Cruz. Así, los de Gallardo están con puntaje ideal en esta fase de grupos de la Libertadores.

River sumó 6 de 6 posibles y redujo a un equipo brasileño en su casa, por lo que quedó demostrado que la chapa de candidato a ganar esta Copa Libertadores la tiene bien puesta, ya que por más que no será fácil para ningún equipo la conquista de América, los dirigidos por Marcelo Gallardo tienen para ilusionarse.

Manchester United vino a ver a Enzo Fernández

El juvenil de River la rompió y metió el primer gol del partido que el Millonario ganó en Monumental, lugar donde lo estuvieron viendo emisarios del Manchester United para intentar lleváselo en junio, cuando se abra nuevamente el mercado de pases. Esta fue la cuarta vez que observaron a Fernández desde los Red Devils y estarían decididos a comprar su pase en el próximo libro de pases. Su cláusula es de 20 millones de dólares. ¿Qué será de su futuro?

Robert Rojas recibió el alta y se fue a Paraguay

En la mañana de este miércoles Rojas se retiró en muletas de la Trinidad de San Isidro, clínica donde fue operado y comenzará su recuperación en su Paraguay natal junto a su familia. Allí hará la fase 1 de la vuelta a las canchas y luego retornará a Argentina para seguir con el resto de la recuperación.

Franscecoli negó la posibilidad de incorporar a Alexis Sánchez

El ídolo del Millonario dialogó con el portal FC Inter News y fue interrogado por la posible relación que tendrá River con el Nerazzurro en el próximo mercado. fue consultado por los rumores relacionados a un posible regreso de Alexis Sánchez a River. Sobre esto, fue contundente: "Eso no es cierto, no sé quién lo dijo. Esta es la primera vez que escucho esto, sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló. Yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro".