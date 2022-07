River tuvo una gran victoria en San Luis por Copa Argentina en donde venció a Barracas Central por 3 a 0 con dos goles de Agustín Palavecino y uno de Milton Casco. Además de ganar, el Millonario goleó y gustó como hacía varios partidos no sucedía, por lo que fue un encuentro que realmente le sirve a los de Núñez como envión anímico. Sin embargo, la jornada para River fue más que solo el partido. Repasala acá...

River eliminó a Barracas Central por Copa Argentina tras golear por 3 a 0

El Millonario volvió a sonreír y ganó por los 16avos de la Copa Argentina ante Barracas Central en el Estadio Único de San Luis, también conocido como La Pedrera.

Los de Marcelo Gallardo se lucieron con un contundente 3 a 0 contra el Guapo en el que no solo ganaron y golearon, sino que también dieron un espectáculo desde el juego, como hacía varios partidos no se veía en el equipo de Núñez. ¿Los goles? Palavecino x2 y Milton Casco.

Nehuén Pérez sonó en River pero no llegará

El pasado martes se dio a conocer que pese a estos refuerzos confirmados o al caer, River no se iba a retirar del mercado aún, ya que al tener tiempo de sumar futbolistas hasta el 8 de agosto, el Millonario iría a la carga por un defensor central y un volante de contención. Y en las primeras novedades que transcurrieron en relación a estas posiciones, el nombre de Nehuén Pérez comenzó a sonar con fuerza en los pasillos del Monumental.

El defensor de 22 años es uno de los tantos zagueros que busca su lugar en la nómina de 26 jugadores que Lionel Scaloni llevará al Mundial de Qatar, ya que es tenido en cuenta por el entrenador de la Selección recurrentemente. Para ello, resultará vital que tenga rodaje estos meses previos a la Copa del Mundo y por eso, la chance de arribar a River resultaba una oportunidad interesante para el futbolista surgido en Argentinos Juniors.

De todas formas, esta posibilidad no duró más que unas horas, ya que el periodista Sebastián Srur confirmó que el zaguero central no saldrá de Europa debido a que Udinese, equipo en el cual se encuentra actualmente a préstamo desde el Atlético Madrid, pretende extender su vínculo a modo de cesión para que Nehuén siga en las filas del club italiano. Así, a River le bajaron el pulgar por un gran refuerzo de jerarquía en una posición que Marcelo Gallardo quiere mejorar.

Ofrecieron a un ex Boca

En las últimas horas ofrecieron a un defensor y el DT habría dado el visto bueno. Se trata de Santiago Ramos Mingo, futbolista surgido en Boca que acaba de quedar libre del Barcelona. Según reveló Julio Pavoni en TyC Sports, el central zurdo de 20 años fue ofrecido al club de Núñez y "a Gallardo le gustó". ¿Tendrá la chance de llegar a River?

Revelan que un jugador de River "está enojado y fastidioso"

El presente del Millonario es particular, ya que la tempranera eliminación de la Copa Libertadores expuso los bajos niveles individuales de varios futbolistas. El Muñeco debe elegir 11 y mandarlos a la cancha para revertir este momento, y hay uno que está marginado y no está para nada contento.

Se trata de Javier Pinola, uno de los grandes referentes que tiene el vestuario. Según reveló Esteban Edul en ESPN F12, el central "está enojado y fastidioso con la decisión de Gallardo de no ponerlo; y lo hace saber". Gustavo Yarroch, por su parte, aseguró que "se va a retirar en diciembre seguramente".

Hoy por hoy, Pinola es la última alternativa en la posición, corriendo por detrás de Paulo Díaz, David Martínez, Leandro González Pírez y Jonatan Maidana. En la serie contra Vélez estuvo concentrado pero quedó afuera del banco de suplentes. ¿Volverá a sumar minutos?

El vicepresidente de River y la renovación de Gallardo: ¿Se queda o se va el Muñeco?

En diálogo con D-Sports Radio, Ignacio Villarroel se refirió al mercado de pases, la actualidad del equipo de Núñez y no esquivó el futuro cercano. ¿Se queda el Muñeco o será la hora de marcharse al Viejo Contienente, donde ya varios hicieron sondeos?

Si bien los refuerzos no rindieron como se lo esperaba, el dirigente de River no dudó: "No creo que el mercado de pases de enero haya sido malo. Se reforzó el plantel campeón". Además, se defendió del arbitraje vs. Vélez: "Creo que todos vamos a coincidir en que no hubo una acción manifiesta en la supuesta mano. Al escuchar y ver lo que fue el momento VAR, hubo un nivel de incidencia sobre el árbitro principal". ¿Y Napoleón?

A la hora de opinar sobre la renovación de Marcelo Gallardo, Ignacio Villarroel fue sincero: "Todos vamos a hacer lo posible para que Gallardo siga en el club". Claro, esto seguramente vendrá de la mano con un mercado con promesas de gran valor. Falta mucho, pero River ya comienza a seducir al DT más ganador.

¿Por qué no llega Solari a River? Los detalles que traban la negociación

Si bien los números entre los clubes ya estaban acordados y desde River habían ofrecido un buen número al jugador, varios condimentos que no se tenían en cuenta terminaron perjudicando la negociación al punto de poner en duda lo que pueda pasar con la compra de la joya del Colo Colo.

Según se pudo conocer desde Chile, el jugador ya se despidió del plantel del Cacique y entrena en soledad esperado que se libere el pase que fue trabado por los propios agentes del jugador. Estos, pese a no participar de la negociación, piden un porcentaje de la compra que se dará en aproximadamente 4.2 millones de dólares por el 60% del pase.

Esta pretensión de los agentes del volante ofensivo sería una de las problemáticas del pase que a su vez se suma al valor que le pondrán al dólar que cobraría el jugador en su salario con River. Sin embargo, según las confirmaciones de los corresponsables de ESPN este último detalle se podría solucionar.

Finalmente, el último de los problemas que no tendría tanta influencia en la transacción es el dinero que Colo Colo debería girarle a Talleres por el porcentaje que los cordobeses tienen sobre el jugador. Pese a todo esto, afirman que no hay peligro y que en las próximas horas se podría cerrar el pase.