River presentó a Miguel Borja, sigue negociando por Pablo Solari y continúa despidiendo a Enzo Fernández y Julián Álvarez. Claro, aunque ganó en lo económico, le costará recuperarse en lo futbolístico. Marcelo Gallardo perdió dos de sus pilares del equipo y por eso los hinchas comienzan a preocuparse por su continuidad. Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del Millonario, habló al respecto.

En diálogo con D-Sports Radio, Villarroel se refirió al mercado de pases, la actualidad del equipo de Núñez y no esquivó el futuro cercano. ¿Se queda el Muñeco o será la hora de marcharse al Viejo Contienente, donde ya varios hicieron sondeos?

El vicepresidente de River y la renovación de Gallardo: ¿Se queda o se va el Muñeco?

Si bien los refuerzos no rindieron como se lo esperaba, el dirigente de River no dudó: "No creo que el mercado de pases de enero haya sido malo. Se reforzó el plantel campeón". Además, se defendió del arbitraje vs. Vélez: "Creo que todos vamos a coincidir en que no hubo una acción manifiesta en la supuesta mano. Al escuchar y ver lo que fue el momento VAR, hubo un nivel de incidencia sobre el árbitro principal". ¿Y Napoleón?

A la hora de opinar sobre la renovación de Marcelo Gallardo, Ignacio Villarroel fue sincero: "Todos vamos a hacer lo posible para que Gallardo siga en el club". Claro, esto seguramente vendrá de la mano con un mercado con promesas de gran valor. Falta mucho, pero River ya comienza a seducir al DT más ganador.