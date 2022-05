River está con la cabeza puesta en lo que será el duelo frente a Fortaleza, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán obtener la clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pero también en lo que serán los últimos partidos de Julián Álvarez, quien se marchará hacia Manchester City el próximo 7 de julio y, si los de Núñez acceden a Octavos de Final en el certamen continental, podrán tenerlo en dicha instancia.

Más allá de lo deportivo, los directivos del Millonario saben que el entrenador precisará de un refuerzo de jerarquía para sustituir al cordobés de 22 años que irá a la Premier League para compartir el ataque con grandes figuras del Viejo Continente, como son los casos de Bernardo Silva y Raheem Sterling, además de que podría sumarse Erling Haaland.

Todos los fanáticos de River están pidiendo a gritos por el retorno de Lucas Alario, quien no quiere continuar en Bayer Leverkusen y busca un equipo que le asegure continuidad y competitividad para despertar el interés de Lionel Scaloni, quien lo tiene como una alternativa para la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar. “El hincha me pide por su vuelta, pero todavía no hemos iniciado gestiones”, afirmó Jorge Brito, presidente de la institución.

El mandamás del Millonario no solo se quedó con un posible retorno del Pipa, sino que también apuntó más allá y luego de explicar qué debe suceder para que la institución obtenga a un delantero de jerarquía como él, admitió que “si el futbolista no resigna mucho dinero, traerlo de Europa es muy difícil”. Acto seguido, confirmó que “queremos repatriar a varios de los jugadores que se fueron en el último tiempo”. Y los hinchas se ilusionaron con figuras de la talla de Gonzalo Martínez, Exequiel Palacios, Lucas Martínez Quarta y ¿por qué no con Marcelo Barovero?

A pesar de la gran ilusión que provocó Brito en su entrevista con Radio La Red, también fue categórico con la situación personal de los jugadores que se marcharon del club y explicó qué es lo que más anhelan: “Los que se han ido extrañan el nivel de competencia de River”, sostuvo. Y culminó: “Para volver hay que querer ser competitivo, no venir a jubilarse”. ¿A quién repatriará?