Este domingo, River buscará hilvanar su tercer triunfo consecutivo para poder dar pelea en la Liga Profesional que lidera San Lorenzo. La visita a Sarmiento será bastante complicada para los de Martín Demichelis, que sufrieron muchísimo en el último enfrentamiento que tuvieron en el Monumental.

Después de que se produjera la lesión de Nicolás De la Cruz, quien no podrá decir presente en Junín, a Demichelis se le quemaron los papeles porque iba a ser titular. Y ahora deberá resolver quién será su reemplazante para que los XI de River terminen por confirmarse.

Si bien el sábado habrá un último entrenamiento, el DT del Millonario tendría decidido volver a darle la chance de jugar desde el inicio a uno de los futbolistas resistidos por el público, ya que sus actuaciones no fueron las mejores. Quien ganó adeptos durante las prácticas fue Esequiel Barco.

Mientras el cuerpo técnico analiza colocar al ex Independiente que aún no definió su continuidad en Núñez, ya que Jorge Brito todavía no le notificó a Atlanta United si hará uso de la opción de compra, Demichelis quiere convencer a los directivos de que puede recuperar el nivel de Barco y que será más que un refuerzo para el plantel.

En el caso de que termine decidiéndose por el santafesino, su idea es que juegue de manera similar a lo que hizo el último domingo ante Godoy Cruz, que estuvo en el mediocampo cerca de Enzo Pérez. Y el posible equipo con el que formaría River sería con Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, EnzoDíaz; Rodrigo Aliendro, Pérez, Barco; José Paradela, Ignacio Fernández y LucasBeltrán.