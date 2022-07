El 30 de junio fue un día clave para el mercado de pases. Varios contratos en River llegon a su fin y, después de que Benjamín Rollhaiser sea presentado en Estudiantes de La Plata, Fabrizio Angileri se quedó con el pase en su poder y aún se encuentra buscando club. ¿Europa? ¿Boca? Su futuro se define en las próximas horas...

Después de estar seis meses sin competencia oficial por no arreglar su continuidad en el equipo de Marcelo Gallardo, el lateral ex Godoy Cruz se ilusiona con continuar su carrera en España. Su agente tendría algunas ofertas, pero todavía no hay negociaciones oficiales. ¿Y Boca?

Fue clave para Gallardo y se fue por la puerta de atrás de River: ¿dónde jugará Angileri?

Luego de quedar en libertad de acción de River, Angileri tendría propuestas de varios clubes europeos para emigrar al Viejo Continente. Aunque claro, todavía no descarta el fútbol argentino y los hinchas de Boca le piden a Juan Román Riquelme que acelere para quedarse con su pase.

Con la prioridad del Turquito de marcharse al exterior, la chance de negociar con Boca es prácticamente nula. Además, desde el Xeneize no han mostrado interés más allá de los pedidos de la gente. Habrá que esperar, pero seguramente el lateral continúe su carrera en Europa. Celta de Vigo y Valencia estarían interesados en él.

+Así juega Fabrizio Angileri