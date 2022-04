Gallardo, sin filtro en conferencia tras el empate: "La pasamos para el c..."

River igualó en el Monumental frente a Atlético Tucumán, y no tuvo una buena presentación. A pesar de que comenzó ganando por el gol de Enzo Fernández, los de Gallardo no aguantaron el resultado y por un error de Armani, el elenco de Lucas Pusineri consiguió la paridad.

El Millonario no logró acortar la distancia con Racing, quien empató frente a Newell's y le dejó el camino libre para que quedara a tres unidades de los comandados por Fernando Gago. Y después del duelo en el Antonio V. Liberti, en la conferencia de prensa, Gallardo analizó lo que fue el desarrollo del encuentro, del cual no quedó para nada contento: “No podemos volver a jugar como hoy. Tenemos que olvidar rápidamente lo que hicimos hoy. Tenemos un partido muy importante el miércoles”, enfatizó.

La calentura del entrenador riverplatense no cesó y fue contundente: “Hoy era un partido que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando para el culo”, expresó en conferencia de prensa. A lo que añadió: “Nos desconocimos. No pudimos encontrar el funcionamiento ni jugar con el resultado a nuestro favor. Se dio todo como para querer pensar rápidamente en el mañana. Uno se siente mal, pero esto sigue”.

Por otra parte, Gallardo explicó la situación del penal que ejecutó Enzo Fernández, donde indicó que el asignado era otro: “Cuando tengo dos o tres jugadores que vienen pateando bien, dejo que decidan ellos. Pedí que pateara Julián (Álvarez) y no me escucharon. Me hubiera gustado porque necesita del gol, que se reencuentre con eso”.