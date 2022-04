El entrenador del Millonario analizó la controversia del fin de semana y sostuvo que la infracción se puede cobrar o no según quien esté dirigiendo. Algo que no debería ocurrir ya que "siempre va a haber polémica"

En lo que significó el cierre de la fecha número 10 de la Copa de la Liga, River se impuso por 2-1 durante su visita a Banfield en una noche en la que el juego que venía demostrando el Millonario no dio el presente pese a que el equipo de Gallardo terminó ganando luego de una de las grandes polémicas del torneo.

Una controversia que se robó todos todos los flashes del encuentro y que fue analizada por el entrenador de River: "¿Es cobrable? Sí. ¿Es no cobrable? También es no cobrable. Hay que decir las cosas como son", comenzó comentando Marcelo Gallardo durante la conferencia de prensa post encuentro.

Sosteniendo esta idea ambigua sobre la decisión de Echavarria, el entrenador del Millonario explicó que esta disyuntiva se debe a que hay "un reglamento confuso" que si no se modifica y "si no hay un criterio unificado, va a ser difícil muy" ya que de estas situaciones "algunas se cobran y otras no".



Enfocado principalmente en el reglamento y no en si el árbitro se equivocó o no, Gallardo comentó las variantes que puede haber: "A veces parecería que todas las manos son penal. Sobre todo, con la extensión del brazo. A veces pegan en el brazo y no tienen intención. No hay mucho criterio para juzgar la intencionalidad", soltó.

Finalmente, Marcelo Gallardo quiso dar un ejemplo sobre la doble vara que hay en estas situaciones y recordó el penal que le cobraron a River, también ante Banfield, hace un tiempo: "Hace dos años acá le cobraron a Ponzio una casi igual. Quiere cabecear, le pega en el brazo y nos cobraron penal. Es muy difícil, complejo. No todas las manos son penal".