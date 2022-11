Stephanie Melgarejo es titular indiscutida en la defensa de River y ya dió sus primeros pasos en las categorías inferiores de la Selección Argentina. La defensora se ganó el sobrenombre de “Titi” desde que era bebé, porque su hermana la apodó así. No fue mucho tiempo después que se despertó su interés por el fútbol, que la llevó a convertirse en una referente del deporte a sus 21 años.

Las redes sociales hoy ocupan un lugar grande en la vida diaria de los usuarios, ya que se les permite compartir lo que están haciendo o pensando las 24 horas del día. Pero también es un espacio para concretar proyectos, como la rifa que activó en su perfil de Instagram, con el fin de casarse. Hace cuatro años está en pareja y, con el deseo de poder casarse, nació la iniciativa de hacer un sorteo masivo, dedicado especialmente a los hinchas de River.

A través del club, la defensora planteó su deseo de casarse y para ello, organizar un sorteo y poder juntar fondos. Desde el club le consiguieron una camiseta autografiada por todo el plantel masculino, que es el primer premio, y una con su nombre. “El sorteo iba a ser sólo para las chicas, pero surgió hacerlo masivo para que nadie se quede afuera”, explicó, y con todas las cosas que le sembraron, armó la propuesta.

Para participar, se debe realizar el pago de $500 por número, y con el comprobante, contactarse con Melgarejo por mensaje privado. El ganador se definirá por lotería Nacional el 16 de noviembre, precisamente el día del deportista.

Su recorrido en el fútbol y en River

Stephanie se inició en el fútbol desde que era chica. Ella jugaba a la pelota con su hermano y admiraba todo lo que él hacía: “Lo veía y yo decía ‘quiero hacer todo eso’”. Lo que empezó como el deseo de hacer lo que él hacía, con risas y enojos de por medio, terminó con Titi en un entrenamiento, porque según ella, lo que le faltaba para ser como su hermano era entrenar.

Así, a sus 14 años, surgió la posibilidad de probarse en River. Fue con una amiga y su mamá a una prueba abierta para incorporarse al equipo de futsal, y por casualidad, empezó todo. “Esa fue la semilla que comenzó a dar frutos. De futsal, pasé a 11”, contó en su visita a los estudios de Bolavip.

También, con el Millonario tuvo la oportunidad de firmar su primer contrato profesional, una oportunidad única que no tienen todas las chicas que juegan al fútbol en el país. “Me acuerdo que nos hicieron una conferencia de prensa y nos hicieron firmar el primer contrato. Fue un día muy especial”, recordó con emoción el logro.

A pesar de que en Argentina, al día de hoy el fútbol es todavía considerado “de hombre”, a Titi nunca le costó decidir que se quería dedicar al deporte rey.



“Donde yo tenga un tiempo y mis fuerzas puedan hacer fútbol, lo voy a hacer. Decidí entrenarme, decidí permanecer y por eso creo que no costó porque amo lo que hago, más allá del resultado”. Al mismo tiempo, ella es consciente del lugar de privilegio que ocupa. En exclusiva con Bolavip, confesó que le tocó estar en los mejores momentos, teniendo ya un contrato profesional desde los 19 años, entre otras oportunidades que otras compañeras suyas no tuvieron. Para el futuro, quiere lo mejor para el fútbol femenino, y que a las chicas que surjan no les toque vivir situaciones que tuvo que atravesar.

Melgarejo declaró que nunca se imaginó llegar a la Primera de River, porque el camino para las mujeres no es fácil.

“Una vez me pasó que presentamos la camiseta de River y fuimos elegidas con algunas companeras y las pusieron en el Monumental. Yendo a entrenar una vez, miro esa foto. Estás en la gloria, ¿viste? Nunca imaginé estar en un lugar así. Mi condición lo que hacía era no dejarme ver más allá de lo que había, entonces no lo podía imaginar. Hoy puedo imaginarme muchas cosas por que me veo en otro lugar, porque estoy creciendo, y creo que eso también te hace tener expectativas para el futuro”, reflexiona.

Si bien desde los últimos años el deporte femenino crece mucho, aún no ocupa el mismo lugar que el masculino. “Cada vez nos hace falta más espacio. Por eso es importante tener en todos los clubes fútbol femenino. No sólo hablo de un espacio físico, sino tiempo, profesionales que se dediquen al 100% y no por compromiso, sino por entrenar a las chicas y que les den esa oportunidad de poder aprender como lo hacen los hombres. Falta eso y tiempo, porque esto recién comienza. Siempre hay un proceso”.

En la Selección Argentina

Titi ya dio sus primeros pasos en las categorías juveniles de la Selección, demostrando sin lugar a dudas su lugar como prodigio del fútbol femenino nacional.

Sin embargo, ella misma cuenta que le sorprendió su primer llamado. “Venía de jugar la Libertadores en Paraguay. En el torneo jugué muy poco y me sentí una privilegiada. Dije, de acá no me tengo que ir sin ganarme algo, porque si estoy acá más allá que yo crea que no me vieron, así como fui sorprendida con una citación, puedo ser sorprendida con una camiseta con mi nombre y mi número y representar al país”, recordó con orgullo sobre su paso por la Sub 17 y la Sub 20.

Su ídola, Florencia Bonsegundo, es reconocida por su gran trayectoria en la Selección Argentina, donde salió campeona de los Juegos Suramericanos de 2014. “Es una jugadora muy guerrera, luchadora. Más allá que no juega en mi puesto. A la Selección la representa muy bien”. Al igual que ella, que actualmente juega en el Madrid CFF, Stephanie sueña con tener una experiencia en el exterior, pero hoy está con su mente enfocada en River.

+ LA ENTREVISTA COMPLETA CON STEPHANIE MELGAREJO